巨人・門脇誠内野手（２４）が２５日、沖縄・津堅島（つけんじま）の期待を力に変え、定位置奪取を目指す決意を示した。「津堅島プロジェクト」で１８日に訪問。初めて同島で自主トレを行った後に、津堅小中学校の児童・生徒や島民らと交流し、「活躍してる姿を見てもらいたい。球場になかなか来られないと思うのでヒーローインタビューに立って喜んでもらいたい」。自己最少の８１試合出場にとどまった背番号５が沖縄の空のような晴れ晴れとした表情で気持ちを新たにした。

うるま市の離島である津堅島は現在、人口や観光客の減少などの悩みを抱える。門脇らが沖縄本島のうるま市内で自主トレを実施することをきっかけに進んでいった同プロジェクトは、選手の訪問や自主トレなどによって島の活性化や新たな人の流れをつくることを目的にしている。主に本島のうるま市内で自主トレを行う中、１８日には初めて島内で練習を実施。島民と交流し、フェリー乗り場には手形モニュメントを設置した。「津堅島の素晴らしいところを知ってもらいたい。自分は活躍できるように頑張るだけです」。結果を残せば残すほど活動や島の認知は広がっていく。

逆襲への準備は進む。３年目の今季は遊撃で開幕スタメンを飾るも、打撃不振でレギュラーを失った。打率２割２分３厘、４打点。「来年、出られなかったら終わりだと思っている」。危機感を胸に１２月からは、沖縄で猛練習中だ。「打てないと出られない」と語るように打撃力向上に注力。午前８時過ぎからの練習では４時間以上、打ち込む。気温２０度を超える環境を生かして、屋外で力強いスイングを繰り返している。

正二塁手の吉川が両股関節を手術した影響で復帰時期が不透明になっており、門脇は二塁での開幕スタメンの可能性も十分ある状況。津堅島で触れた温かい心を来季の原動力にする。（宮内 孝太）

◆津堅島 沖縄県うるま市の有人離島。沖縄本島中部勝連半島から約４キロの位置にあり、アクセスはうるま市勝連にある平敷屋港から高速船で約１５分。島の面積は１・８平方キロで、周囲は約８キロ。人口は約３４０人。島の大半がニンジン畑で、キャロットアイランドの異名がある。漁業では県内有数のもずくの産地として有名。マリンアクティビティーが豊富にそろう。