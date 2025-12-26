Ｂ２ベルテックス静岡が２５日、福岡戦（２７、２８日・照葉積水ハウスアリーナ）に向けて、静岡市内で練習した。前節の岩手とのホーム２連戦では、今季初連勝。第１戦で連敗を１１で止め、第２戦では試合終了直前に劇的勝利を飾った森高大ヘッドコーチ（３６）は、「前節はいい形で勝てた。とにかく、一つずつ、目の前の試合に全力を傾けるだけ」と、いつものセリフを口にした。

少しずつ戦力が整ってきた。前節、インジュアリー（負傷者）リストから抹消されたＰＦクリス・エブ・ンドウ（３２）が復帰。２戦連続２けた得点でチームをけん引した。前々節の神戸戦から２年連続特別指定選手で加入したＰＧ山本愛哉（２１）も存在感を発揮。森ＨＣも、「ようやく、形になってきた」と、手応えをつかんだ。

２連勝したとはいえ、５勝２１敗、借金１６で西地区最下位のまま。ひとつ上の同６位・奈良とは、まだ４ゲーム差も開いている。「先を見ないで、一つひとつ目の前の試合を勝つだけ。プロである以上、可能性がゼロになるまでプレーオフ進出はあきらめてはいけない」と指揮官。どん底からはい上がるためにも、年内最終節は大事な２連戦となる。