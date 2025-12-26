「ボクシング・１２回戦」（２７日、リヤド）

サウジアラビアのボクシング興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」の最終会見が２５日、同地で開催され、メインイベントに出場する世界４団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋、前ＷＢＣ・ＩＢＦ統一バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝ら出場全選手が登壇。ＷＢＣ同級２位のアラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝と対戦する井上尚は必勝を宣言し、全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）」１位への返り咲きに意欲を見せた。

中谷は試金石の一戦に向けて「しっかり準備してきた。２７日に発揮する準備はできている」と自信を示した。６月にバンタム級で念願の王座統一を果たし、思い残すことなくモンスターが待つスーパーバンタム級に転向。今回初めて井上と同じ興行に参戦し、来年５月にも見込まれる東京ドーム決戦に向けた最終テストも兼ねるが、「エネルギーにあふれて調整できる」と減量苦から解放されてのパワー、スピードに手応えを示した。

一方で相手もパワーアップする。へルナンデスは２０勝（１８ＫＯ）と高い決定率を誇るだけに「相手はパンチもあるし、僕が組み立ててきたものを一発で崩される可能性が大いにある」と最大限に警戒しつつ、「やってきたことが本当にできるのかテストしたい。どれだけ自分ができるか、相手の耐久力も勉強したい」と課題を明確にした。

来春のドリームマッチは海外でも注目されており、今大会も事前イベントからそれに関する質問が相次いだ。前夜は米リング誌の企画で井上との対談も組まれたが、中谷は「（大会の）プロモーションとして盛り上がるのはわかっているが、自分は（今回）ヘルナンデス選手に対して調整している」と足元を見つめた。最新のＰＦＰでは自己最高の６位に浮上し、世界での注目度も増している。「評価を上げていくのはプロボクサーとして（今後も）変わらない」。明確な目標に向けて、浮足立つことなく、静かに牙を研いだ。