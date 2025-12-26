ËÜÅÄ·½Í¤¡¡ÁÔÂç¤ÊÌîË¾ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×ËÜÅÄ¹Í°Æ£´¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ö£´£ö£´¡×¤¬¸ø¼°¶¥µ»¤Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼«¿È¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£Î£ï£÷£Ä£ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¶¦Æ±£³¼Ò¤Ç¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿´ë¶ÈÂÐ¹³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¡Ö£Ã£Ï£Ò£Ð£Ï£Ò£Á£Ô£Å¡¡£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡×¹½ÁÛÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁÔÂç¤ÊÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ë¶È´Ö¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ðµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£ËÜÅÄ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿£´¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ö£´£ö£´¡×¤¬¡¢Æ±¥ê¡¼¥°Âè£±ÃÆ¤Î¸ø¼°¶¥µ»¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Ç¤â¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹Í°Æ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼¡¤Ï±ØÅÁ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê´ë¶È¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸½ÌòÁª¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¿§Ç»¤¯¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£