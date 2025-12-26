インナー選びの新基準♡peu a beauteが5年連続受賞で殿堂入り

サロン発想の機能性インナーとして支持を集める「peu a beaute（プウアボーテ）」が、美容業界から大きな評価を獲得しました。エステサロン経営者向け専門誌『エステティック通信』によるアワード「BEST BEAUTY ITEM」にて、5年連続で「今年1年で店舗売上に貢献した製品」に選出され、ついに殿堂入り。着るだけで美容ケアを叶えるインナーは、プロの現場で信頼され続けています♡

美容サロンが評価する売上貢献力

「BEST BEAUTY ITEM」は、美容経済新聞社と新東通信が共催し、全国のエステティックサロンを対象に実施された調査をもとに選出されるアワード。

広告や話題性ではなく、実際にサロン現場で提案しやすく、継続導入につながった製品であるかが評価基準です。

peu a beauteは、この「売上貢献」というリアルな指標で5年連続受賞を果たし、業界内でも希少な殿堂入りとなりました。

着るだけで叶える機能性美容インナー

peu a beauteは、国内職人の丁寧なモノ作りと光電子®繊維を採用した、日本発の機能性美容インナーブランド。体温を利用して遠赤外線を輻射し、血行促進やむくみ軽減、冷え対策をサポートします。

スパッツやガードルなどは、シェイプアップや骨盤ケア、姿勢サポートまで「着るだけ」で実現。締め付け感が少なく、長時間快適に着用できる点もサロンから高く評価されています。

ツーハッチの新色「ダスティブルー」《エアランジュ》ミニョンレースブラ登場♡

サロンに選ばれ続ける理由とは

＜ラインナップ＞

・スパッツサポーター

サイズ：M／L／LL

価格：58,300円（税込）※モデル着用

・リッチメイクブラ

サイズ：M／L／LL／3L

価格：15,730円（税込）※モデル着用

・おやすみソックス

サイズ：ML／LL

価格：9,680円（税込）

・ウエストニッパー

サイズ：M／L

価格：28,600円（税込）

・アームサポーター

サイズ：M／L

価格：31,350円（税込）

着用感や体感しやすい効果は、サロンカウンセリング時の提案ツールとして活用しやすく、顧客満足度の向上にも貢献。

さらに＜アフターフォロー＞や＜無在庫物販＞といった仕組みが、サロン経営を長期的に支える存在として支持されています。実績に裏打ちされた信頼感が、継続導入につながっています。

これからも注目したいpeu a beaute♡

5年連続受賞という確かな実績で殿堂入りを果たしたpeu a beaute。美容サロンの現場で支持され続ける理由は、機能性と着心地、そして提案しやすさのバランスにあります。

毎日身に着けるインナーだからこそ、信頼できる一枚を選びたいもの。プロが認めた実力派インナーは、自分磨きを頑張る女性の心強い味方になってくれそうです♪