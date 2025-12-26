ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡VÂÇÀþ¤â²õ¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡¡¡Ö1ÈÖ¤â2ÈÖ¤â²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡ÖVÂÇÀþ¡×¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò²õ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤ò¡¢ÂÇÀþ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Êº£¤ÎÂÇÀþ¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡Ë¥¼¥í¤Ç¤·¤ç¡£1ÈÖ¤â2ÈÖ¤â²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ßºÇÂ®¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢1¡Á5ÈÖ¤ò¤Û¤Ü¸ÇÄê¤·¤¿¡£1ÈÖ¡¦¶áËÜ¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌî¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¡¢5ÈÖ¡¦Âç»³¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¡£¤·¤«¤·¡¢Åö½é¤Ï3ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¡¢4ÈÖ¡¦¿¹²¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤âÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤«¤éº´Æ£¤¬4ÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÍèÇ¯¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Çº´Æ£¤¬4ÈÖ¤À¤È¸«¤¨¤ì¤Ð¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÉÁ¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢±¦ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¡¦ÉÍÅÄ¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Î³°¹ñ¿Í¤ÏÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£ÂåÂÇ¤â¤Ç¤¤ë¡×¤Èº¸Íã¸õÊä¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë
¡¡¡Ô³«ËëÅê¼ê·èÄê¤ÏÍèÇ¯2·îÃæ½Ü¤´¤í¡Õ¡û¡Ä³«ËëÅê¼ê¤ÏÍèÇ¯2·îÃæ½Ü¤Ë·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ø¤ÎÄÌÃ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¡Ê2·îÃæ½Ü¡Ë¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼ÂºÝ¤Ï¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸õÊä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ÍÁª¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£Â¼¾å¤ÈºÍÌÚ¤¬ºÇÍÎÏ¡£ÂçÌò¤òÂ¼¾å¤ËÇ¤¤»¤¿º£µ¨¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î11·î¤ËËÜ¿Í¤ËÄÌÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£