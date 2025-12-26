Ｊ１神戸が今季限りで清水を退団した元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）を獲得することが２５日までに明らかになった。関係者によると、交渉は順調に進んでおり、近日中にも発表される。

乾は清水で主力として今季のリーグ戦３８試合全試合に出場し、３得点２アシストをマーク。３７歳と年齢は重ねたが、ドイツ、スペインで活躍し、２０１８年Ｗ杯ロシア大会で２ゴールを決めた日本屈指のテクニックは健在だ。

契約満了により今季限りでの清水退団が発表された後は、去就が注目されたが、王座奪回を目指す神戸入りが決定的となった。神戸でプレーするＦＷ大迫、武藤、ＤＦ酒井とはロシアＷ杯メンバーとしてともに戦ってきただけに、再融合に期待が高まる。武藤とは２０−２１シーズンにエイバル（スペイン）でもチームメートとしてプレーしており、不安はない。

３連覇を逃して、今季無冠に終わった神戸は、広島を率いてルヴァン杯を２度制したミヒャエル・スキッベ監督が新たに就任。この日は２２年まで所属した仙台ＭＦ郷家友太（２６）の復帰も発表し、着々と戦力を整えつつある。なかでも経験豊富な元日本代表戦士の加入は王座返り咲き、アジア制覇に向けての大きな力となりそうだ。

◇乾 貴士（いぬい・たかし）１９８８年６月２日、滋賀県近江八幡市出身。野洲高時代の２００５年度に全国優勝を果たし「セクシーフットボール」として話題を呼んだ。０７年に横浜Ｍ入団。Ｃ大阪を経て１１年夏にドイツ２部ボーフムに移籍。その後はＥフランクフルト、エイバル、ベティス、アラベスなどドイツやスペインの１部リーグで活躍した。２１年８月にＣ大阪に復帰。２２年７月に清水に移籍した。Ｊ１通算１１５試合１７得点、国際Ａマッチ３６試合６得点。１６９センチ、６３キロ。