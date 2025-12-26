新幹線で「7時間閉じ込められて、大ピンチ！」「1歳娘が、指定席で大泣き」…帰省中のトラブル！
長期の休み期間、新幹線を使って、帰省や旅行をする家族も多いのではないでしょうか。快適なはずの移動時間が、思わぬトラブルで不安の連続になることもあります。
エピソード1：＜新幹線停車トラブル＞いつ動くの？子連れで不安爆発！
Aさんは小学生の娘を連れて、実家から自宅へ戻る帰り道に新幹線へ乗り込みました。思い出を胸に、心地よい疲れを感じていた矢先、車内にアナウンスが響きます。新幹線が駅と駅の間で停車し、運転見合わせとなったのです。
運転再開の見通しは立たず、娘は「喉が渇いた」と訴えます。普段なら駅で簡単に買える飲みものも、この状況では手に入りません。しかし、Aさんの母が「万が一に」と持たせてくれたペットボトルが役に立ちました。
娘の空腹も限界に近づき、Aさんは不安を抱えながら車内販売のある車両へ向かいます。乗客たちは混乱もせず一列に並び、落ち着いていました。無事に名物のアイスクリームを買い、甘い味にAさんは胸をなでおろします。ただ、新幹線はわずかに傾いた状態で止まっていたため、Aさんは長時間の停車で気分が悪くなるほどでした。そんななか娘は「もう慣れたよ」と笑っており、子どもの強さに驚かされるばかりでした。
エピソード2：＜1歳児を連れてドキドキの初帰省！＞新幹線のなかでは大丈夫？
Bさん夫妻は、1歳の娘を連れて、夫の実家へはじめて帰省します。「指定席の予約」「デッキであやせる入口近くの席」「音の鳴らないおもちゃに、においの出ないお菓子」とできるだけの準備をしました。しかし普段10分の電車移動でさえ泣きわめく娘に、ママは「新幹線の2時間なんてムリでは……」と不安でいっぱいです。
しかし、いざ新幹線に乗ると、同じ年頃の子を連れた親子がデッキに集まっていました。「みんな同じなんだ」と気づき、肩の力が抜けていきました。
到着後、自由席側をのぞくと車内は大混雑しており、子連れで利用するのは難しい状態だと実感します。指定席のありがたさに気づきつつも、「静かにできないことで迷惑をかけたかも……」という申し訳なさも残りました。それでも、帰省のタイミングや時間を工夫することで、また挑戦したいと夫婦は前向きに考えるようになりました。
エピソード3：＜せっかちな義父との戦い＞「遊園地の出発は、朝6時！」1時間で到着するけど？
カオリ（仮名）さんは夫のタケル（仮名）さんと5歳の息子のレン（仮名）くんと3人暮らしです。新幹線で40分ほどの義実家には、年に2回ほど帰省します。義両親は孫を可愛がり、ママにもよくしてくれます。でも難点はせっかちな義父の“超早すぎる行動”でした。
帰省中、遊園地へ行く際に義父がきめた出発時刻は朝6時です。結果、開園の2時間前に到着し、カオリさんはげっそり。5歳の息子レンくんも飽きてしまい、車のなかでは待っていられません。昼前には眠気がピークになってしまいます。義父には「間に合わないよりいい」と言われるものの、カオリさんはメリットが感じられません。
翌日の帰りは義父が車で駅に送ってくれると言います。でも、義父は一家を早朝6時にたたき起こし、駅には出発1時間半前に到着しました。まだ眠たいレンくんを連れて入ったお店はモーニングバイキングのみで、会計は8,100円もかかってしまいました……。カオリさんは「タクシーで来たほうがよかった」と肩を落とします。後日お義母さんから“義父対策”の具体的なアドバイスが届き、次の帰省で試す決意を固めました。
トラブルを想定した準備も大切
新幹線の旅は楽しいものの、子連れだと、閉ざされた空間に不安を感じることもあります。それでも、思わぬトラブルを経験することで、次の帰省に向けた工夫も生まれていくのかもしれません。どの家庭も悩みながら、少しずつ“自分たちに合った旅の形”を見つけていけたらいいですよね。
編集・編集部
