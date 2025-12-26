人気チェーン店「コメダ珈琲店」の女性店員に警察から感謝状が贈られました。理由は、特殊詐欺被害を未然に防いだこと。「金融機関やコンビニエンスストアで詐欺被害を防いだ、というケースは多いが、喫茶店の店員さんが、というのは聞いたことがない」と警察関係者も驚いた一件、勤務歴16年以上、日々多くの客と接しているベテラン店員の「いつもの会話」が高齢男性を救いました。

【写真を見る】コメダ珈琲を訪れた80代男性「100万円を持って来ている」ベテラン店員が感じた“違和感” 特殊詐欺被害を防いだ「いつもの会話」

不自然な来店「磐田のコメダと連絡を取りたい」

事の始まりは、12月3日午後1時頃。浜松市中央区にある「コメダ珈琲浜松志都呂店」を、80代の男性が1人で訪ねました。男性は入店するやいなや、レジにいた店員に「磐田のコメダと連絡を取りたい。店長だという人の名前を伝えられた。その方が本当に働いているかどうかを教えてほしい」と尋ねてきたといいます。

最初は若いスタッフが対応していましたが、男性がよくわからない話を繰り返していたことから、店長代理を務める佐野文香さん(37)が代わり、男性の話に耳を傾けたといいます。昼時で、店内は混雑していましたが、「忙しくても、お客様とのコミュニケーションは大切に」という接客スタイルで臨んだ佐野さん。これがその後、大きな意味を持つことになります。

「大金があるのに席に置いてトイレに…」

男性の説明によると、この日の午前、息子を名乗る人物から電話があり、「重要書類が入ったカバンを席に置いたままトイレに行ったら、そのすきにカバンが盗まれた。会社の人に補填費用として、100万円を磐田のコメダで渡してほしい」と言われたといいます。

「話を聞いていくうちに、男性が『100万円を下ろして持って来ている』というので、その時点で『ん?』と思いました」

佐野さんが特に違和感を覚えたのは、話のつじつまが合わないことでした。

「そもそも、そんな大金があるのに席に置いてトイレに行くのもおかしいと思った」

そこで佐野さんは、思い切って男性に「多分それ詐欺じゃないか」と切り出しました。よくよく話を聞くと、男性自身も「詐欺かな」と薄々感じていたようで、このやりとりの前後、男性は息子にも連絡。息子も「何か、事件に巻き込まれているのでは」と察知し、警察に通報したといいます。

佐野さんは、男性に磐田市にあるコメダ珈琲の連絡先を伝えたうえで、警察への相談を勧めました。男性は直後、近くの交番を尋ねたところ、通報を受けた警察官が駆け付けていて、男性が騙されそうになっていたことがわかりました。

結果的に、佐野さんの機転、家族の迅速な対応、さらに警察の連携で、男性は詐欺被害を免れたのです。

「テレビの中の話」が目の前で…

佐野さんが特殊詐欺に遭遇したのは初めてのこと。身近な人でも被害に遭った話は聞いたことがなく、まさか、自分がそのような場面に立ち会うとは思っていなかったといいます。

「あまり、ピンとこないというか、テレビの中の話で、自分にはあまり関係ないという感じでした。それが実際に目の前で起きたわけで、どうしようか、と」

では、なぜ、佐野さんは気づいたのか。その答えは、日頃からの接客スタイルにありました。こちらの店舗では開店後、午前から昼前後にかけて、来店客の軸は高齢者だといいます。新聞などを読みながらモーニングを楽しむ夫婦や友人とのおしゃべりを楽しむ女性など、みなさん思い思いのペースで過ごしているとのこと。また、いわゆる常連客が多いのも特徴だといいます。

「日ごろからいろんな方とお話し、コミュニケーションを取るようには心がけています。特に常連客のみなさんとは、たわいもない会話ができればいいかなと。そういう関係を大切にしたいと思っています」

16年を超えるキャリアの中で培われた客との丁寧なコミュニケーション。それが高齢男性を被害から守ることにつながりました。

「詐欺を未然に防げてよかったなと。何事もなくて、おじいちゃんが無事で、それが一番」と笑う佐野さんに12月25日、浜松西警察署の鈴木康之署長から感謝状が手渡されました。店内で行われた贈呈式では、居合わせた来店客から大きな拍手が佐野さんに贈られました。

「いつもの会話」が生む安心と安全

年々巧妙化し、被害が後を絶たない特殊詐欺。しかし、今回の事例が示したのは、人と人との「いつもの会話」が大きな抑止力になるということでした。

「会話しないことには多分気づけないと思います。疑ったら真剣に聞く」(佐野さん)

特別な訓練や知識がなくても、日常的なコミュニケーションを大切にすることで、誰もが地域の安全を守る一員になれる。ベテラン店員が教えてくれたのは、そんなシンプルで力強いメッセージでした。