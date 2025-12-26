地元同意を得て、東京電力は12月24日、柏崎刈羽原発6号機の再稼働に向けた設備の最終確認を受ける“使用前確認”を原子力規制委員会に申請。来年2月26日の営業運転開始を目指す方針を示しました。

23日、花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働について国に容認する意向を正式に伝達。これを受け東京電力は…



【東京電力 小早川智明 社長】

「6号機の使用間確認変更申請を原子力規制委員会に提出した」





24日、再稼働に向けた設備の最終チェックを受ける使用前確認を原子力規制委員会に申請しました。原子炉の起動予定日は来年1月20日。福島第一原発事故から15年を迎えるのを前に、東京電力の原発が再稼働することになります。【原子力規制委員会 山中伸介 委員長】「東京電力が特別な会社であるという我々の受け止めは変わらないし、特別な目で東京電力を監視するというこの姿勢は当初から変わらない」福島第一原発事故を契機として設置された原子力規制委員会。事故の当事者である東京電力を“特別な会社”と表現した上で厳しく監視していく考えを示しました。【原子力規制委員会 山中伸介 委員長】「原子力に100％の安全はないということを肝に銘じて我々は規制活動を厳正に行っていきたい」原発事故の翌年、2012年以降止まったままの状態だった柏崎刈羽原発。【東京電力 小早川智明 社長】「14年動いていなかったものを動かすので、本当に一つ一つ慎重に動かす、何かあったらしっかりと適切に対処していくのが大事。まずは安全最優先で進めてまいりたい」現場のトップ柏崎刈羽原発の稲垣武之所長も再稼働に向け思いを新たにしています。【柏崎刈羽原発 稲垣武之 所長】「福島第一原発事故の経験をしたものとして、安全について常に問いかける姿勢を忘れることなく、柏崎刈羽原発で働く全ての方とワンチームになり、今一度、気を引き締めて安全性の向上を追及していく所存」こう話した上で原子炉を起動した後の予定については…【柏崎刈羽原発 稲垣武之 所長】「（申請書に）原子炉施設の使用開始予定日、いわゆる営業運転開始日を2月26日と記載している」来年2月26日の営業運転開始を目指す考えを明らかにしています。