歌手の和田アキ子（75）が24日から25日にかけて放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演。パーソナリティを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、和田の自宅を訪れた時の様子を語った。

伊達みきおが「アッコさんの家までお邪魔したことがありますからね。ずいぶん前ですけど」と言うと、和田は「そうらしいね。あまり覚えていないんだけど。何しに来たの？君ら飲めないから誘わないんだけどな」と語った。

伊達は「その通りで、こっちが聞きたいくらいなんですけど、夜中の12時半くらいかな、アッコさんから電話が来ましてね。“今、何してんねん？”と。“家にいます”って言ったら、“ほなおいで”って」と当時のやり取りを再現。

「初めてお家に呼んでいただいたのでうれしくて」急いで相方の富澤たけしとともに、和田の自宅に行くと、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平と上田晋也、元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏がいたという。

和田は「何の会かな？全然覚えていないんですけど」と言うと、伊達は「2008年くらいだったと。僕は昨日のことのように覚えています」と言い「アッコさんから最後、靴いただきました。バッシュみたいな。29センチぐらいの靴」と明かした。

和田から足のサイズを聞かれた伊達は27.5センチと答えたが、靴は「ちゃんと取ってありますよ。成長したら履こうと思って」と言い、富澤も「でっけえ！って…」と靴をもらった時の感想を明かした。

和田は「手足デカいんですよ、私」と笑ったが、「サンドウィッチマン」の2人は「うれしかったです」と感謝していた。

和田の足のサイズは26.5センチとされているが、以前テレビ番組で足のサイズが28.5センチのミッツ・マングローブが和田から靴をもらい「履いたら入ったんですよ」と明かしたこともあり、話題となった。