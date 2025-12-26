自社の将来像について語る横浜バニラの高橋優斗社長ＣＥＯ＝横浜市中区

ギフトスイーツを手がける横浜バニラ（横浜市西区）が設立から１年が経過した。２月に発売した第１弾商品「塩バニラフィナンシェ」は、「１２時間で販売されたフィナンシェの最多個数」でギネス世界記録を達成。１０月には第２弾商品も打ち出した。元アイドルグループメンバーで、同社代表取締役社長ＣＥＯの高橋優斗氏（２６）に起業の狙いや将来ビジョンを聞いた。

─１１月に創業から１年を迎えた。

「２月の販売初日までは多忙を極めた。当時の社員は中学時代の少年野球チームの先輩と私の２人のみ。毎日横浜の街中を歩き回っては、インスピレーションを受けていた。紙袋のデザインの青色一つとっても、相当悩んだ」

「１年を通し、夏は焼き菓子の売り上げが落ちることが分かった。他にも課題が浮き彫りになったため、８月に約３億７千万円の資金を調達した。広告宣伝費や設備投資に充てる。さらに、組織の構築を図っている。現在、社員は常設の横浜高島屋店の店長を含め５人だが、来春までにあと３人増やしたい」

─起業のきっかけは。

「（前職が）波のある業界だったこともあり、１８歳頃から４０、５０歳の自分自身を想像し、セカンドキャリアとして『起業してみたい』との思いが芽生え始めていた。１５歳から東京で１人暮らしをしていたが、生まれ故郷の横浜で家族や友達と過ごした思い出が支えとなっていた。街に恩返しがしたいと、横浜を軸にスタートアップ（新興企業）を始めた」

─横浜での印象深い思い出は。

「前職は楽しいこともたくさんあったが、そうではないことも多々あった。閉ざされた世界だったため、プライベートで自由がなく、共感してもらえないような悩みも生まれ、自宅のシャワーで涙する日もあった。そんな環境で戦ってきたからこそ、節目のタイミングで電車や車で横浜へ帰ってきていた」

「横浜赤レンガ倉庫にあるベンチで一人座って景色を眺めていると、空がとてもきれいで、歩いている人々もすがすがしい顔をしていた。『こんな穏やかな空気は久しぶり』と感じ、自然と心がホッとして涙が出た記憶が鮮明にある。改めて『横浜という街が大好きなんだ』と強く感じるようになった。ハマっ子で良かった」