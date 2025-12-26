12月25日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が弾丸で行ったというベトナム旅行を振り返った。

弾丸でベトナムに1人で旅行してきたという菅井。2泊3日の旅の行程を報告した。近場で行ったことのない国に行ってみたいということで、ベトナムを選んだという。

ベトナムに到着後、翌朝から行動を開始。移動手段としてバイク文化が盛んなベトナムのバイクタクシーを体験してみたかったという菅井。いざ乗るとなった際は、持ち手がないことに驚きつつ、次第に慣れて行ったそうで、「映画で見るような街並みで、バイクに乗るだけですごく楽しかったです」と語った。

その後、歴史博物館を敢行した後はツアーに参加。ミシュランガイドに掲載されているお店や市場など、様々な場所で地元グルメを堪能。特に、サトウキビジュースや、新感覚のベトナム料理「バインナム」に大満足。米粉とタピオカ粉の生地をバナナの皮で包んだ蒸し料理は、初めて味わった食感と味で印象に残ったと語った。

また、夜にはブイビエン通りの賑やかな街並みを散策。ネオンと活気にあふれる夜の街は、エネルギッシュな雰囲気だったと振り返った。

さらに、最高の癒しだったと語ったのがベトナムの伝統的スパ。一時間半のマッサージやサウナを堪能した上、帰りの空港でもマッサージを受けるなど大満足だったそうで、「もう一回行きたい！」と絶賛した。

また、お土産に関しては値下げ交渉が当然の文化らしく、どうしても勇気が出なかった菅井はベトナムにも出店しているという高島屋に入店したと語った。