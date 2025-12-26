箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２５日、５年に１回だった記念大会を２８年１月開催の第１０４回大会から４年に１回として、出場枠で３チーム増の計２６チームとするなどの大改革を行うと発表した。２９年１月開催の第１０５回大会以降、通常大会も３増の２４チームが出場することになった。初出場を目指す芝浦工大や箱根路から遠ざかっている伝統校にとって朗報となった。

＊ ＊ ＊ ＊

２３年１０月の第１００回大会の予選会には関東以外から１１校が参加したが、最高順位は２７位（京産大）だった。関東勢とは大きな実力差があった。１０４回大会以降、継続的に４年に一度、全国の大学が参加可能となるが、関東勢以外が突破する可能性は低いだろう。

ただ、予選会敗退校で編成される「日本学生選抜」には数人が選出されることが期待される。「関東以外の学生にも出走チャンスを生むことで全国の学生の競技レベル向上に資する」という関東学連の目的は、それなりに果たされるだろう。

出場枠の３増で、伝統校の復活や新興校の初出場が期待される。芝浦工大の徳本一善監督（４６）は非常に興味深い指摘をした。

「増枠は芝浦工大の監督としては喜ばしいことですが、別の目線で見た時、増枠によって箱根駅伝の価値が上がるのか、下がるのか。冷静に判断しなければならない。もし、下がるのであれば、将来的には出場枠を含めて大会のあり方を見直す必要もあるでしょう」

箱根駅伝史に残るランナーでもある徳本監督の言葉は、箱根駅伝が多くの人に支持されて長く続くための原理原則と感じた。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）