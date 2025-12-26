▼（1） ノチェセラーダ （杉山佳師）与えられたところで頑張るだけ。3、4角でスムーズに進路を取れれば。

▼（2） アーレムアレス （山手助手）偶数はいい。スッと発馬を決めて運べれば。

▼（3）ジャスティンビスタ（吉岡師）極端な外でなければいいと思っていた。内めでいいと思う。

▼（4）ロブチェン（山本助手）偶数枠の内めなので競馬はしやすいと思いますよ。

▼（5）ノーウェアマン（浅利師）枠にこだわりはなかった。ゲートに入るまでに、いかに走る気を起こさせられるか。

▼（6）バドリナート（額田助手）偶数のいいところに入ったと思います。ある程度いいところで走れれば。

▼（7）テーオーアルアイン（奥村豊師）そつなく競馬ができて、内めが希望だったのでいい枠です。

▼（8）マテンロウゼロ（額田助手）いいところ。内めで脚をためることができれば。

▼（9）メイショウハチコウ（城戸助手）そんなにゲートが速くなく、中でピリピリしちゃうのでできれば偶数が…。

▼（10）ウイナーズナイン（小栗師）偶数が理想だったので、第一関門はクリア。

▼（11）フォルテアンジェロ（上原佑師）内枠希望だったが、この枠だったら問題ないと思う。

▼（12）アンドゥーリル（福永助手）折り合いが鍵。枠は与えられたところから精いっぱい頑張ります。

▼（13）ショウナンガルフ（須貝師）どんな競馬でも対応できるし、枠は気にしていなかった。

▼（14）ジーネキング（斎藤誠師）ハナにこだわるわけではないし、内の動きを見ながら、うまく運べれば。

▼（15）アスクエジンバラ（野元助手）与えられた枠でやるだけです。器用さがあるのでジョッキー（岩田康）にお任せします。

▼（16）オルフセン（斎藤誠師）馬場を考えると、真ん中くらいが良かった。