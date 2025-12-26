お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が25日放送のTBS系「大泉サンドの年2会」に出演し、妻とのなれ初めを語った。

大泉洋が勝ち取った高級ケーキを分けてもらう条件に「結婚の時の話」とすることを聞かれた伊達は、「僕、出会いがフジテレビの『とくダネ!』っていう番組の1日密着取材だったんです。そのリポーターで来ていたアナウンサー」と明かした。

「サンドウィッチマン」は2007年にM―1グランプリで優勝し、その「2カ月、3カ月後」のことだったが、「聞いたら彼女も仙台の方で。気になっちゃって。僕、この人と結婚するかもしれない、って思ったんです。初日で」とあった日に結婚を意識したと明かした。

だが、連絡先を聞くことができず、マネジャーに「お礼を言いたいから連絡先聞いて」と頼んだが、マネジャーから「じゃあ、私が言っておくから、（お礼の）文章をちょうだい」と言われてしまったという。しかし、マネジャーとやりとりをしているうちに「実は気になってるから、連絡先聞いてくれないかな」と言い、ようやく連絡先を手に入れたという。

その後、伊達は2009年にフリーアナウンサーの熊谷麻衣子と結婚した。