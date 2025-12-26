「毎日の暮らしの『お守り』になる商品をつくりたいと思ってきました。『YOLUを使ったら調子がいいな』という安心につながればうれしいです」と話すI―neの小山景都さん＝大阪市

美容品などを扱うI―ne（アイエヌイー）が2021年9月に発売した夜間美容のブランド「YOLU（ヨル）」が好調だ。商品開発を担当するI―neの小山景都（こやま・けいと）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）

シャンプーとトリートメントを中心にブランドを冠した商品の累計販売数は2024年末までに6500万を突破。「忙しい日々を過ごす人の睡眠時間を美容にあてるという発想で商品の開発が始まりました」

寝返りに伴う摩擦、空調による乾燥といった睡眠中の髪へのダメージに着目。翌朝ぱさついていたり、つやがなかったりするという悩みを解決するために「試行錯誤を繰り返してコーティング成分のバランスのいい配合を実現しています」

2025年春のリニューアルでは補修成分の浸透を促す「ナイトキャップセラム」と頭皮の乾燥を防ぐ「チャボトケイソウエキス」を新たに配合。「自分の髪で従来品と試作品を左右半分ずつに分けて洗い使用感を確かめました。翌朝に感動できる仕上がりになるかどうかに特にこだわっています」

現在、シャンプーとトリートメントの組み合わせは「ディープナイトリペア」などの4種類を展開。価格はいずれも1本当たり1540円〜1650円。

化粧品メーカーからI―neに転職した。「組み合わせで使う化粧品と違い、ヘアケアは本体でどんと勝負する感じで消費者の目線もシビアです」。長野県出身、30歳。