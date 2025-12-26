「ほんと美男美女ですね」柴崎岳が公開した妻・真野恵里菜との“恒例クリスマスショット”が話題！「待ってました」「まさかのペアルック？」
鹿島アントラーズの元日本代表MF柴崎岳が公式SNSを更新。毎年恒例となっている妻で女優の真野恵里菜さん、昨年７月の誕生した第１子、そして愛犬とのファミリー勢揃いショットを公開した。
柴崎は「Merry Cristmas 2025」とシンプルに記して、クリスマスツリーを中央に据えた一枚の画像を掲載。真野さんも同じタイミングで同じ写真をSNS上にアップし、こちらは「Merry Christmas 今年は初めてサンタさんが来ました。朝起きて枕元に置いてあるプレゼントを見つけてあれ？って感じで指をさして取りに行った姿が愛おしかったです」と、子どもとの微笑ましいエピソードを明かした。
さらに真野さんは「すっかり恒例の？！ 毎年クリスマスに撮っている家族写真。話し合ってないのに同じ色味の服を選んでた」と、意図せずともにベージュのニットをチョイスしていたことに驚いた。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは賛辞が続々。「ほんと美男美女ですね」「待ってました！」「毎年これ見るために生きてる」「素敵なご家族写真にほっこりします」「まのさん綺麗だぁ」「いい笑顔ですね」「まさかのペアルック？」「とてもhappyな気持ちになれます」「これがないと年越せません！」などなど、どちらのコメント欄も活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】柴崎岳＆真野恵里菜夫妻が公開した“恒例クリスマスショット”
