「驚きの移籍が明らかに！」“緊急事態”のリバプール、日本と対戦するオランダ代表のエースを電撃補強か！久保建英の元相棒もターゲットに「CLで本気で勝ちたいなら…」
昨シーズンのプレミアリーグを制したリバプールは今季、まさかの不振に喘いでいる。
悪い流れは続き、ここにきて怪我人が続出。12月22日には、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが腓骨骨折で手術を受けた発表した。長期離脱は必至だ。
オランダ代表FWコディ・ガクポも故障中で、エジプト代表FWモハメド・サラーはアフリカ・ネーションズカップに参加。アタッカー陣が手薄になっている。
そんな緊急事態のなか、リバプールの専門サイト『anfieldwatch』は12月25日、「リバプール、シーズンを救うため1月のサプライズ移籍計画を明らかに」と題した記事を掲載。「イサクは長期の離脱に直面しており、その結果、リバプールが短期契約の可能性を検討しているのも当然だ」と報じた。
同メディアは「（ボーンマスの）アントワーヌ・セメニョはマージーサイドへの移籍が噂されているが、彼の獲得をめぐる競争は激しく、そのためレッズは緊急時の対応策を開始したと報じられている」として、こう伝えた。
「移籍情報筋の『Indykaila』によると、リバプールはセメニョとの契約が実現しない場合、メンフィス・デパイとアレクサンデル・スルロットの両選手との契約を検討しているという。現在コリンチャンスでプレーしているデパイは短期契約に応じる用意があると報じられており、比較的安価な移籍金で加入できるだろう。スルロットは過去２シーズンにわたりアトレティコ・マドリーで好成績を残しているにもかかわらず、ローン移籍の対象になっているとも述べている」
記事は「現在、リバプールで唯一健康なストライカーはウーゴ・エキティケだけであり、もしリバプールがチャンピオンズリーグ（CL）で本気で勝ちたいと考えているなら、１月には選手層を厚くする必要がある」と主張した。
「リバプールがセメニョを獲得できない場合、デパイとスルロットはどちらも興味深い選択肢となる。そして短期契約での加入は、まさにアルネ・スロット監督がリバプールのシーズンを救うために必要なものとなるかもしれない」
デパイは日本代表が北中米ワールドカップで対戦するオランダのエースストライカーであり、ノルウェー代表のスルロットはレアル・ソシエダ時代、久保建英と前線でコンビを組んだ経験がある。
どちらのアタッカーを緊急補強するのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
