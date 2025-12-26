「日本がW杯で優勝するなんて、中国が日本に勝つようなものだ」森保ジャパンの世界制覇は可能なのか。海外メディアが独自見解「技術だけで勝てるチームなど…」
周知の通り、日本代表は北中米ワールドカップで優勝を目標に掲げている。
グループステージはF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者との対戦が決定。その厳しい組を突破しても、ラウンド32で最多優勝を誇るブラジルか、前回４位のモロッコと対戦する可能性が高い。まだ決勝トーナメントで勝った経験がない日本にとっては、いきなり格上との対戦を余儀なくされる。
そんな森保ジャパンの大会制覇について論じたが、中国メディア『捜狐』だ。「日本がワールドカップで優勝するなんて、サッカーの中国代表チームが日本に勝つようなものだ」と見出しを打った記事を掲載。「客観的に見れば、日本チームは確かに非常に強いチームだが、ワールドカップ優勝は夢物語に近い。準々決勝に進出するだけでも相当な成功と言えるだろう」と主張している。
「日本は技術重視のチームであり、スタミナよりも技術に頼る。そのため、フィジカルが強い欧米のチームに対しては、当然ながら不利な状況にある。技術力は日本の強みではあるが、優勝を確実なものにするには到底及ばない。世界的に見て、技術だけでワールドカップを制覇できるチームなど存在するだろうか？」
「これまでのワールドカップのグループステージで、日本はドイツとスペインに幸運にも勝利を収めたが、それは日本がこの２チームよりも強いことを証明するものではない。コスタリカに敗れたのがその良い例だ。日本サッカーは確かに歴史的ピークにあり、一部の欧州の伝統国と競い合う力があるが、彼らに勝って優勝するのはほとんど不可能な夢物語だ」
同メディアは、「日本は技術力の高いチームには恐れを抱いていない一方で、フィジカル的な戦い方をするチームには苦戦している」とし、優勝候補との差も指摘している。
「パスとコントロールはスペインに劣り、スピードはフランスに、テクニックはブラジルに、戦術はアルゼンチンに及ばない。ワールドカップで優勝したいのであれば、まずこれらの障害を乗り越えなければ、トロフィーに触れるチャンスすら得らない」
一方で、「それでも、まずは夢を持つことが大切だ。日本代表はワールドカップ優勝という目標を堂々と宣言し、少なくとも誰も笑わなかった。誰もが優勝は可能だと思っているのだ」とも。高い目標を設定し、本気で取り組む姿勢には喝采を送った。
ただ、今の日本代表は決して技術だけに頼ったチームではない。ハードワークは世界屈指で、戦術理解度が高い選手も多く、フィジカルでも負けていない。ブンデスリーガで、かつては遠藤航、いまは佐野海舟がデュエルで無双しているのはその一例と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
