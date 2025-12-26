賃上げの動きが広がりつつある一般企業に比べて、看護師や薬剤師らの待遇は見劣りしていた。

その改善にようやく道筋が見えたと言える。

政府が、医療の対価である診療報酬を、２０２６年度から大幅に引き上げることを決めた。

具体的には、医師や看護師、薬剤師らの人件費などに充てられる「本体」部分を３・０９％引き上げる。その一方、医薬品の価格である「薬価」部分は０・８７％引き下げる。全体としては２・２２％のプラス改定となった。

全体の改定率がプラスとなるのは１２年ぶり。本体部分が３％超となるのは３０年ぶりのことだ。

高齢化に伴って医療費が膨張したため、診療報酬全体ではマイナス改定が続いた。その結果、医療機関の経営は厳しさを増した。

政府が医療法人の経営状態を調べたところ、２４年度は病院の４９％が経常赤字だった。賃上げをする余裕がある医療機関は少ない。

医療の対価は公定価格の診療報酬で定められている。医療機関が自ら、賃上げの原資を患者から集めることはできない。

だが、医療従事者は、国民の命や健康を支える重要な担い手だ。公定価格を引き上げ、医療現場の賃上げを図るのは理解できる。

重要なのは、今回の改定を確実に賃上げにつなげることだ。

診療報酬の柱である初診・再診料は、医療機関の裁量で使途を決めることができる。このため、賃上げに限らず、施設の整備や補修などに使われる可能性もある。

政府は昨年、賃上げに充てることを医療機関に義務づけた「ベースアップ評価料」という診療報酬の加算項目を新設した。

初診・再診料や、ベースアップ評価料などの報酬点数は来年２月頃に決まる。政府はベースアップ評価料を手厚くしてはどうか。医療機関による賃上げの実態を把握する必要もある。

今回の診療報酬の引き上げにより、医療費は年１兆円超増える見通しだ。増額分は税と社会保険料、患者負担で賄うことになる。

医療従事者の待遇を改善することは重要とはいえ、社会保障制度の改革を進めなければ、負担だけが増すことになる。

政府は来年度予算の編成に合わせ、高額療養費制度と、市販薬と成分が似ている「ＯＴＣ類似薬」について、いずれも患者の自己負担の引き上げを図った。

社会保障制度全体を俯瞰（ふかん）し、国民の理解を得ながら改革を前進させていくことが大切だ。