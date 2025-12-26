「戦後８０年」という節目の年が終わろうとしている。

だが、いまだ解決されない課題も多い。戦争で被害を受けた当事者や遺族の思いにどう向き合うか、今後も考え続けたい。

今年は空襲や原爆の犠牲になった市民ら約３１０万人の戦没者を追悼する行事が各地で開かれ、戦争の惨禍を繰り返さぬよう、平和への誓いを新たにした。

体験者の減少や遺族の高齢化が進み、記憶の風化が懸念されている。その一方で、今なお積み残された問題もある。

民間人の空襲被害者らを救済しようと、超党派の議員連盟は秋の臨時国会で、議員立法による救済法案の成立を目指したが、提出は見送りとなった。

法案は、戦争で心身に障害を負った現在の生存者に一時金５０万円を支給する内容だが、「戦後補償は終わった話だ」との意見もあり、まとまらなかった。

旧軍人・軍属らには戦後、恩給など約６０兆円が支給された。しかし、民間は被爆者ら一部を除き救済されておらず、当事者や遺族は複雑な思いを抱えている。

東京都世田谷区では１２月、空襲被害者に見舞金を支給する条例が成立した。名古屋市や浜松市も独自に見舞金を支給している。ただ、戦争被害者の救済は本来、政府や国会で論ずべき問題だろう。

このほか、戦争で犠牲になった人たちの慰霊も道半ばだ。

戦没者の遺骨収集事業では今年、日米両軍の激戦地パラオ・ペリリュー島の集団埋葬地で収容された遺骨３柱が初めて日本人だと特定された。ただ、約５９万柱とされる収容可能な遺骨の収集がいつ終わるか、めどは立たない。

旧ソ連によるシベリア抑留で死亡した兵士の身元特定や実態解明にも時間を要している。

体験者や遺族には、国民の関心が薄れることへの不安がある。「自分が生きているうちに」という思いに応えるために、取り組みを加速させる必要がある。

戦争関連文書の散逸も防がねばならない。大学の研究者や民間の資料館が収集し、国立公文書館などに収蔵されていない資料は、保管場所が不足している。

これでは、戦争の記憶の継承や研究に支障が出かねない。中国や韓国の研究機関などが引き取る例もある。日本の資料を都合良く解釈し、「歴史戦」に利用される可能性も指摘されている。

国は実態の把握を進め、国内に残す必要がある資料の流出を防ぐ方策を検討してほしい。