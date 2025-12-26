2026年1月2、3日に開催される箱根駅伝。大東文化大学は昨年の雪辱を果たし、シード権獲得をめざします。

1968年に箱根初出場となった大東文化大は、1975年に初優勝。これまで53回の出場を果たし、計4回の優勝を果たしてきました。しかし3年連続の出場となった前回大会は、19位に沈みシード権を逃しました。

「ぶっ飛んでる」期待される3年・棟方一楽

前回大会で涙をのんだ大東文化大学。今大会は予選会からの挑戦となりました。

前回の結果を真名子圭監督は、「僕は就任3年目じゃないですか昨年は。1年目から箱根に戻ってシードをとって、順調に行き過ぎて安パイ安パイを考えてしまった」と振り返ります。

また「走る動作がなぜ生まれたか」と切り出し、「元々は自分が生きるために獲物をとらえる、獲物から逃げる、そういった動作で走る動作は始まった。追う追われるを求めるよりも、ただきれいにタイムを出すことだけを求めちゃったのが失敗だった」と前回の戦いを表現しました。

今シーズンのテーマは走りの原点回帰。野生動物の荒々しさを追い求めます。

その走りを最も体現しているのが3年生の棟方一楽選手です。選手たちは口をそろえて彼を「ぶっ飛んでます」と語ります。

2023年の予選会で1年生で唯一出場し、レース序盤に走りながら仲間たちへガッツポーズ。余裕の表情にチームメートも「一楽ヤバイ」と声が飛びます。

真名子監督は、「こんだけ緊張するレース、残りまだ15キロぐらい残っているのにガッツポーズできる選手は棟方しかいない。ぶっ飛ばなきゃこれやらないです」と苦笑い。棟方選手本人は、「走ってるときは何も考えずに野生の勘で走るみたいな。本能で走ってるので、ずっとぶっ飛ばしてます」と語りました。

指揮官も手応えの充実の夏

棟方選手は昨年ハーフマラソンでU20日本歴代2位の記録をマーク。前回の箱根駅伝は各校のエース集う2区に抜てきされました。前半から飛ばしますが、後半に失速し結果は区間17位。チームの順位を8位から17位まで落としてしまい、悔しさの残るレースとなりました。「悔し涙が流れるくらい悔しくて、その思いを忘れずに練習に取り組んでいる」とテントの中で下を向きました。

今年9月、北海道紋別で行われた選抜合宿。予選会を想定した20キロ走で、棟方選手はいつも通り前半から先頭を引っ張ります。

設定タイム以上の走りを続ける棟方選手に1年生たちも食らいつきます。この光景に監督は、「サバイバルだね。これぞ走りの本質だ。本能で走る、追う追われる」と。さらに棟方選手は課題である後半にペースを上げて、走り抜きました。

迎えた10月の予選会。大東文化大は8位で、箱根路への切符を獲得。102回大会。チームとしてはシード権の獲得が最大目標です。

前回のリベンジ誓う棟方選手を始め夏合宿で存在感をみせた1年生たちは4人が16人の箱根メンバー入り。走りの原点回帰でシード権奪還を目指します。