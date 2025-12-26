お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）が25日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。相方・岡村隆史（55）への不満を明かした。

今回は人気企画「ゴチになります!26」の最終戦が行われた。「今年中にやっておきたいこと」というトークテーマで、矢部は「言っておきたいっていうのが正しいかな」と前置きした。

それは相方・岡村に対してで「最近美容が過ぎて」とし「今も眉毛タトゥーを…」と暴露。出演者たちが驚き、ゲストの坂上忍が「え!?墨なの?」と確認すると「そうですね。アートです」と認めた岡村。

さらに矢部は「ヒアルロン酸入れたり…」と岡村が美容に目覚めていることを明かして再度驚かせた。この変化に「それはいいんですよ。どんどんキレイになりたいならキレイになってもらっていい」と反対はしていなかった。

だが「コンビにメイクさん1人。もう…（岡村には）メイクのルーティンがあって。コロコロから始まって、電気のマッサージして…メイクさん1人やから俺のメイク時間がない。ホンマに時間かかる時、俺5分ぐらいしかないの」と不満を吐き出した。

「時間を半々にしてくれ」とお願いされた岡村は「じゃあ…ちょっとあの…2時間前に入ります」とメイク時間を考えて楽屋入りすることを約束。この入り時間に矢部は「女優さんや!」とすぐにツッコミを入れて笑いを誘った。