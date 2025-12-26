人気格闘技イベント「Breaking Down」公式インタビュアーやグラビアなどでも活躍するタレントの小島みゆ（32）が12月から個人事務所「Y.D.S」を設立した。

新設したファンサイトでは今月限定配布中の自身のグラビア写真などで作った特製アクリルスタンドが人気で「想像以上のペース」で加入者も増加中。このほど日刊スポーツの取材に応じ、“独り立ち”後の展望を語った。

新会社の名前は大好きな「週刊少年ジャンプ」の代名詞「友情・努力・勝利」からとった。特に幼少期から「NARUTO−ナルト−」に強く影響を受けたといい、「『ジャンプ』の漫画に多い、仲間思いなところであったりも見習いたいですし、我慢強く諦めない努力が必要な部分は芸能界にも共通してますよね」と力を込める。今後については「いろんなことに挑戦して新しいものを作っていきたい」と語り「テレビにももちろんたくさん出ていきたいですが、ネットの配信番組などでもよく見かけるような“ネットタレント”にもなりたいなと思っています。ゆくゆくは事務所も大きくして、若手を育てることなども考えています」と見据えた。

大学在学中の20歳の頃から芸能活動を始め、グラビアなどで名を広めた。2014年に「ウイダーinゼリー」イメージガールに起用されると、そこからK−1ガールズ、「アジア甲子園」広報大使、神奈川県警「防犯フェス」のMCなど約10年のキャリアで10を超えるさまざまな肩書を歴任した。「いろんなところから声をかけていただいてうれしい」と喜びつつ「これからもいろんなものをPRしていけるように頑張っていきたいです。お待ちしてます！」と呼びかけた。

静岡県藤枝市出身で学生時代は陸上競技、バレーボール、テニスを経験と運動神経も抜群だ。地元は「山に囲まれた田舎で、同級生は4人だけでした。川にわなをしかけて魚やカニをとったり。小学生の頃に、靴を取られて猿と戦ったこともあります」と幼少期のエピソードも明かした。そうした背景からTBS系スポーツ番組で女性版SASUKEとも呼ばれる「KUNOICHI」出場も熱望しているといい「11月の第13回大会の放送も見ました。完全制覇経験者の大嶋（あやの）さんらが活躍していて。大嶋でなく、小島だよ！というところを見せたいなと（笑い）。山育ちなので“令和のもののけ姫”になれます！」と気合は十分だ。

地元での仕事増加も目標に掲げる。注目は元日本代表DF槙野智章氏が監督に就任したJ2藤枝MYFCだ。小島はゲーム配信も得意としており、サッカーゲーム「ウイニングイレブン」のイベント出演経験も豊富。「槙野さんと共演したいですね。一緒に藤枝を盛りあげていけたら幸せです」と意気込んだ。【松尾幸之介】

◆小島（こじま）みゆ 1993年（平5）5月12日生まれ、静岡県出身。大学在学中に芸能活動を始め、グラビアなどで名を広める。女優としても活動し、24年配信縦型ドラマ「リベンジ清掃員CEO咲」で主演。ビジネスパーソン向けYouTube番組「REALVALUE」のREALVALUEガールズなどとしても活動中。趣味はオカルトやゲーム配信、イラストを描くこと。サッカー4級審判員免許、乗馬ライセンス5級も持つ。161センチ。血液型B。