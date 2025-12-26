¡Úºå¿À¡ÛÂç»³ÍªÊå¡¡ÉÔ¿¶¤Ç¤â£Æ£Á»ÄÎ±¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿àÌµ·Á¤Î²ÁÃÍá¡¡µð¿Í°ÜÀÒ¤Ê¤éºÇÂ®£Ö¤Ï¸¸¤À¤Ã¤¿¤«¤â
¡¡ÇØÈÖ¹æ£³¤¬±øÌ¾ÊÖ¾å¤ØÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î£²£µÆü¤â¹Ã»Ò±à¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÌÛ¡¹¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï£±£´£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£´ÎÒ¡¢£±£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£µÂÇÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î£¸»î¹ç¤Ç¤Ï£²°ÂÂÇ¤ÈËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤Ç¤¤º¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤Î´¶¾ð¤â¤¢¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÉ¾²Á¤¬À®ÀÓ¤ÎÇÈ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤ëÏÂÅÄË¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¤Ï¤ÍÊÖ¤¹¤À¤±¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼óÇ¾¿Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¤â¼«¿È¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡ÖÂç»³¤¬¤¤¤¿¤«¤éº´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¤¬°é¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤Ïº´Æ£¤¬ÇØÉé¤¨¤ë¤±¤É¡¢Éé¤±¤òÇØÉé¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç»³¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÏ¢ÇÆ¡¢»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤¤¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Âç»³¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¡£µð¿Í¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤â¼õ¤±¤¿Ãæ¤Ç»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¡¢£µÇ¯Áí³Û£±£·²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£²¾¤ËÂç»³¤¬µð¿ÍÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢£µ·î¤«¤éÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤ê¡¢ÌÔ¸×¤Î»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡Âç·¿·ÀÌó¤Ë¸«¹ç¤¦à£±£°£°ÅÀËþÅÀá¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡ÇÔ¤Î½Å°µ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤¤¡¢ÂÇÀþ¤Î¼´¤ËºÂ¤êÂ³¤±¤¿²ÁÃÍ¤Ï¿ô»ú°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡££µÇ¯·ÀÌó¤Î£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇºÆ¤Ó²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£