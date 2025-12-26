ºæ²í¿Í¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Â³ÊÔ¤Ï£··î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡°ÛÎã¤Î£²¥¯¡¼¥ë¡ª ÅÔÆâ¤Ç¶ËÈë¥í¥±¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Â³ÊÔ¤ÎÊüÁ÷»þ´ü¤¬¡¢ÍèÇ¯£··î´ü¤«¤é¤Î£²¥¯¡¼¥ë¤ÇÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡££Ô£Â£Ó¤ÏÆ±ºî¤ÎÊüÁ÷¤ò¡ÖÍèÇ¯¡×¤È¤À¤±È¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Ô£Â£Ó¼Ò°÷¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÂ³ÊÔ¤Ï½é²ó¤¬ÍèÇ¯£··î¤ÇºÇ½ª²ó¤¬£±£²·î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊüÁ÷´ü´Ö¤Ï£²¥¯¡¼¥ë¡ÊÈ¾Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç£²¥¯¡¼¥ë¤ÏÈæ³ÓÅªÄÁ¤·¤¯¡¢²ñ¼Ò¡Ê£Ô£Â£Ó¡Ë¤¬¼Ò±¿¤òÅÒ¤±¤¿Âçºî¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³ÊÔ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ÇÈ÷ÉÊ¤ò±¿ÈÂ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»³´ÖÉô¤ÎÆ»Ï©¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢ÃÏ¸µ±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È£¹·î¡¢£Ô£Â£Ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»£±Æ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£¶·î¤Ç¤·¤¿¡£¶ËÈë¤Î¿¼Ìë¥í¥±¤¬¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¸áÁ°£°»þ¡Ë¤«¤éÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¼Ò°÷¡Ë
¡¡£²£°£²£³Ç¯£··î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¤Ï¡¢ºæ¤¬¼«±ÒÂâÄ¾³í¤ÎÈó¸øÇ§ÁÈ¿¥¡ÖÊÌÈÉ¡×¤ÎÄµÊó°÷¤ò±é¤¸¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Æ¥íÁÈ¿¥¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÏÁ´£±£°ÏÃ¤¬£±£´¡¦£³¡ó¡¢ºÇ½ªÏÃ¤¬£±£¹¡¦£¶¡ó¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëà¹Í»¡¹çÀïá¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Î¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÊÌÈÉ¡¿£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤Ï¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Â³ÊÔ¤Î¾ðÊó¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²²î´¶¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£³Ç¯ÈÇ¤Ë½Ð±é¤·¤¿°¤Éô´²¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¾¾ºäÅíÍû¤ÎÂ³Åê¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë£±·î´ü¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡Ê£±·î£±£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤¬Á±ÎÉ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢°ÆÁ¤Ê·º»ö¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
¡¡£´·î´ü¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¤¬¼ç±é¤Ç¾ã³²¼Ô¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È£¹·î¡¢½÷À¼«¿È¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÄé¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ÏÀè·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»£±Æ³«»Ï¡£Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äé¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Â³ÊÔ¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌ±ÊüÁ´¥É¥é¥Þ¤ÇÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë