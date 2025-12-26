「冬のブルー」が可愛い！【ユニクロ × JWA】大人に推せる「シャレ見えアイテム」

なんだか冬コーデが地味見え……。そんなときは、トレンドカラーであるブルーを盛り込んでみて。今回編集部が注目したのは、【ユニクロ】× 【JWA】の冬アイテム。英国デザイナーのジョナサン・アンダーソンが手がけるラインナップは、シンプルながらも存在感のあるデザインが魅力。今回は、大人のデイリーコーデに合わせやすい洋服や小物をセレクトしたので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

美しいグラデーションがコーデのアクセントに

【ユニクロ】「スフレヤーングラデーションクルーネックセーター」\2,990（税込・セール価格）

美しいグラデーションが目を楽しませてくれるクルーネックセーター。くすんだブルーが上品で、カジュアルながらも大人っぽく着られそうです。シンプルなのに1枚で存在感があり、手持ちのパンツやスカートと合わせるだけでサマ見えするかも。アクセントとして、シャツやタートルネックTシャツとレイヤードするのもおすすめ。公式サイトには「やわらかく、さわり心地のよい素材」とあり、着心地も期待できそう。

デイリーカジュアルの相棒になるストレートジーンズ

【ユニクロ】「ストレートジーンズ」\4,990（税込）

暗いトーンの洋服を選びがちな冬。気分を一新するなら、爽やかなブルーのジーンズを取り入れてみて。ストンと落ちるストレートシルエットが、足元まで美しく見せてくれそう。ボリュームのあるセーターやスウェットとも好相性で、冬のデイリーカジュアルで手放せなくなる予感。バックポケットにはさり気なくJW ANDERSONのロゴ刺繍が施されており、後ろ姿もおしゃれに決まりそうです。

冬ムードを加速させるコーデュロイのキャップ

【ユニクロ】「コーデュロイキャップ」\1,990（税込）

暖かみのあるコーデュロイ素材が、冬らしいアクセントになるキャップ。派手すぎない暗めのブルーなので、カジュアルはもちろんきれいめコーデの外し役にもおすすめ。バックルにはJW ANDERSONのロゴが入っており、プチプラながらも高級感が漂います。トレンドのスポーツミックスな着こなしに導いてくれるキャップは、ワンランク上のコーデを楽しみたい大人にぴったり。

コーデの差し色になるブルーのソックス

【ユニクロ】「ヒートテックデオドラントソックス」\590（税込）

いつものコーデにちょっとしたアクセントをプラスしたいなら、ブルーのソックスが正解かも。配色デザインが特徴的で、履くだけで足元からおしゃれを底上げできそう。保温機能のあるヒートテック素材が使われているため、しっかりと防寒もできる優れもの。スニーカーと合わせてカジュアルに、きれいめのローファーでプレッピーに。幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M