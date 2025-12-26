自身のインスタグラムで公開

女子プロゴルフの鶴岡果恋（明治安田）が25日、自身のインスタグラムでオリックス・来田涼斗外野手との結婚を発表した。アスリート同士のビッグカップル誕生にはファンから「お似合いで素敵」「始球式とかやって欲しい」などの声があがっている。

26歳の鶴岡は、2024年にメルセデスランキング31位となり、自身初のシード権を獲得。今季は30試合に出場して同ランキングは41位。7月の大東建託・いい部屋ネットレディス、8月の北海道meijiカップと2週連続で2位に入るなど、悲願の初勝利まであと一歩に迫っていた。

自身のインスタグラムに「プライベートにはなってしまいますが以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました」と報告した鶴岡。仲睦まじい姿を収めた5枚の写真を投稿しながら、「いつも元気いっぱいでよく笑い努力家な彼とこれから先共に歩めることを嬉しく思います」などとつづった。

突然のスポーツ界ビッグカップル誕生には、同期の林菜乃子やスタイヤーノ梨々菜、堀琴音、川崎志穂、稲見萌寧らゴルファー仲間から「おめでとうすぎる」「全部いい写真すぎて、みてる私までニヤニヤ幸せになっちゃった」といったコメントが届いたほか、SNS上のファンからも様々な反響が届いた。

「アスリート夫婦最高ですね」

「幸せそうな写真」

「オープンウィークで、始球式とかやって欲しいなぁ」

「素敵な写真ばかりですね！これからも応援しています」

「おめでとうございます 末長くお幸せに」

「来年度は新婚パワーで初優勝ですね」

「写真からもとてもお似合いで素敵なご夫婦なのが伝わってきます」

23歳の来田は、20年ドラフト3位でオリックス入団。今季は50試合に出場。打率.234、2本塁打、5打点をマークするなど将来を期待されている。



（THE ANSWER編集部）