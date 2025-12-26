巨人が新外国人として本格調査していた前レッドソックス傘下３Ａウースターのブライアン・マタ投手（２６）と正式に契約合意したことが２５日、分かった。最速１６０キロの剛腕で先発として起用する見込み。すでに獲得が発表されている前レイズの身長２０１センチの最速１６０キロ右腕、フォレスト・ウィットリー投手（２８）との「超特急コンビ」が、課題の先発ローテの救世主として期待される。

阿部巨人が、またまた先発補強だ。新外国人として前Ｒソックスマイナーのマタと契約合意に達したことが明らかになった。最速１６０キロの剛腕で、今季は３Ａで全てリリーフとして４２登板、６７回１／３で９３奪三振と圧倒。メジャーの金の卵が集結する故郷・ベネズエラのウィンターリーグでは、９登板（７先発）で４勝２敗、防御率１・５７、３４回１／３で３４奪三振、７四球と圧巻の投球を披露していた。

メジャー経験はないが、まだ２６歳と若くハングリー精神がある。昨年までマイナーでは主に先発。身長１９０センチ、１０１キロの大柄な体格から剛速球、鋭いカーブ、スライダーを制球良く操る。大崩れするタイプではなく、日本向きとも言える。巨人も先発としての適性に注目し、獲得に向けた本格調査を進めてきた。

今オフは前レイズで身長２０１センチの最速１６０キロ右腕ウィットリーと契約。ドラフト１巡目指名でアストロズ入りした逸材で、山崎とともにエース級の活躍が見込める存在。そこにマタも加わる。１６０キロ超の剛速球が武器の助っ人が２人先発ローテに入ることになれば、強力コンビとして大きな期待が懸かる。

今季、リーグ３位に終わった巨人は先発不足に苦しんだ。山崎が１１勝でフル回転したが、前半戦で奮闘した赤星は後半戦は故障もあり、戸郷や井上は不調で不本意なシーズンだった。６勝のグリフィンは退団してナショナルズでメジャー復帰。日米通算２００勝を達成した田中将や横川、森田、西舘ら候補はいるが、来季に向けて先発整備が重要課題に挙がっている。

そんな中、ドラフトでは１位の鷺宮製作所・竹丸ら即戦力投手を指名。現役ドラフトでは日本ハムから大型左腕の松浦が加入した。育成契約ながら前ソフトバンクの板東も獲得。さらに助っ人補強で先発陣が厚みを増した。

野手の新外国人として獲得した前ロイヤルズマイナーのボビー・ダルベック内野手は、Ｒソックスのマイナー時代にマタとチームメートだった。新加入の２人が面識があるのは慣れない環境に適応する上で心強い。２年ぶりリーグ優勝、悲願の１４年ぶり日本一へ順調に補強が進んでいる。

◆現状の巨人の来季支配下外国人選手

【投手】

▽ライデル・マルティネス 年俸１２億円の４年契約１年目の今季、４６セーブで最多セーブのタイトル獲得。

▽アルベルト・バルドナード シーズン途中に横手投げに変更した変則リリーフ左腕。複数年契約中で残留。

▽フォレスト・ウィットリー★ 身長２０１センチの最速１６０キロ右腕。メジャー通算１３登板０勝も期待の逸材。

▽ブライアン・マタ★ 最速１６０キロの先発右腕。メジャー経験なしもマイナーでイニング数上回る奪三振。

【野手】

▽トレイ・キャベッジ １年目の今季チームトップの１７本塁打、５１打点。米球界から熱視線も残留決定。

▽ボビー・ダルベック★ メジャー通算４７発、マイナー通算１６１発の右の大砲でポスト岡本として獲得。

【注】★は新加入

◆ブライアン・マタ（Ｂｒｙａｎ Ｍａｔａ）１９９９年５月３日、ベネズエラ生まれ。２６歳。１７歳で米レッドソックスと契約。メジャー経験はなくマイナー通算１５０登板（１０１先発）３２勝３０敗、防御率３・６７、５１５イニングで５５３奪三振。１９０センチ、１０１キロ。右投右打。