箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２５日、５年に１回だった記念大会を２８年１月開催の第１０４回大会から４年に１回として、出場枠で３チーム増の計２６チームとするなどの大改革を行うと発表した。２９年１月開催の第１０５回大会以降、通常大会も３増の２４チームが出場することになった。初出場を目指す芝浦工大や箱根路から遠ざかっている伝統校にとって朗報となった。

正月の風物詩、箱根駅伝がさらに大きくなる。この日、関東学連の植田恭史会長（７０）、箱根駅伝対策委員会の原晋委員長（５８）＝青学大監督＝らが東京都の小池百合子知事（７３）、神奈川県の黒岩祐治知事（７１）を訪問し、改革案を報告。その後、関東学連の最終審議を経て発表された。

改革は大きく分けて二つ。

〈１〉記念大会は５年に一度から４年に一度。予選会には全国の大学が参加可能。

〈２〉記念大会、通常大会ともに出場枠は３増。

２８年１月開催の第１０４回が新しい記念大会となり、それ以降、開催回数・西暦が４の倍数の年（夏季五輪開催年）に記念大会が実施される。出場枠は２５校と日本学生選抜の計２６チーム。従来の記念大会の２３チームを超えて史上最多となる。前年秋の予選会には第１００回大会と同様に全国の大学が参加可能。突破すれば、もちろん、本戦も出場可能。予選会敗退校の選手で編成されるチームは通常大会の「関東学生連合」に代わって「日本学生選抜」がオープン参加する。

植田会長は「記念大会は大学の修学年数に合わせて４年に一度。在学中、かならず一度は記念大会が巡ってきます。また、ちょうど、（４年に一度の）夏季五輪の開催年が記念大会。『箱根駅伝から世界へ』という大会理念と合致します」と説明した。

２９年１月開催の第１０５回以降、通常大会も３増。２３校と関東学生連合の２４チームが出場する。

シード権は、記念大会も通常大会も現行通りの１０校となる案で固まっている。そのため、予選会は記念大会は上位１５校、通常大会は上位１３校が本戦の出場権を獲得することになる。

２７年１月開催の第１０３回大会は、これまで通り、２０校と関東学生連合の計２１チームが出場する。

青学大の監督としてチーム強化を図る一方で、関東学連の箱根駅伝対策委員長として日本長距離界全体の発展のために奮闘する原委員長は「箱根駅伝はさらに面白くなります。野球やサッカーに負けないように長距離走を志す子供たちを増やしたい」と熱く語った。（竹内 達朗）

〇…今年１０月の予選会では、出場回数歴代４位（８５回）の法大が１１位、同１０位（６５回）の明大が１２位、同７位（７２回）の専大が１３位と常連校がそろって惜敗した。２年後から出場校が増枠されることによって、ユニホームがアルファベット１文字の伝統校が箱根路に帰ってくる可能性が高まった。芝浦工大のほか日本薬科大、麗沢大などの中から初出場校も誕生しそうだ。

◆箱根駅伝の出場校増枠

▽１９２０年 第１回大会は東京高師（現筑波大）、明大、早大、慶大の４校。

▽１９２２年の第３回大会で初めて２ケタの１０校が出場。

▽１９５４年の第３０回大会から１５校が参加。

▽１９５６年の第３２回大会から予選会を行っての出場１５校制を導入。

▽１９６４年の第４０回大会から第７０回大会まで、１０回ごとの「記念大会」だけ出場校を増枠。６４年はオープン参加の立命大、福岡大を含めた１７校が参加。

▽７４年の第５０回大会は２０校が出場。シード校以外に過去の優勝５校（筑波大、明大、早大、慶大、専大）が招待された。８４年の第６０、９４年の７０回も２０校が参加。

▽２００３年の第７９回大会から５枠増やし、１９校＋関東学連選抜チームが参加に。

▽２００９年の第８５回大会は記念大会となり２３チーム出場。９０、９５、１００回も記念大会で２３チーム参加。

▽２０１５年の第９１回大会から２０校＋関東学生連合（オープン参加）の２１チーム出場に増枠。

▽２０２４年の第１００回大会は出場２３チーム。シード校１０校に加え、全国の大学が参加可能となった予選会から１３校が通過。

▽２０２５年の第１０１回大会は出場２０校＋関東学生連合チームで開催。