２３日に死去した男子ゴルフの尾崎将司さん（享年７８）の追悼セレモニーが来季ツアーの国内開幕戦、東建ホームメイトカップ（４月９〜１２日、三重・東建多度ＣＣ）で行われる方向であることが２５日、分かった。「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんは国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げ、歴代最多１２度の賞金王に輝いた。ツアー関係者は「ジャンボさんの功績を称え、感謝を伝える場になるでは」と明かした。

過去には２０１２年開幕戦のプロアマ戦スタート前に、前年１２月に亡くなった杉原輝雄さん（享年７４）を追悼したことがあった。当時、選手会を代表してマイクの前に立ったのが尾崎さんだった。親しみを込め「小さい体で最後までジャンボ尾崎に戦いを挑んできたおっさん。感謝という言葉が何より好きだったおっさん」と語り、石川遼らとともにスモークボールでティーショットを放った。

東建ホームメイトカップは尾崎さんが９７、９９年に制した思い入れのあるトーナメントでもある。コースでのセレモニーに、大勢のプロが集うことになりそうだ。日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は今後、特別表彰についても検討していく。