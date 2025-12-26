楽天・三木肇監督（４８）が来季に向けたキーマンとして、今季出場機会を増やした若手の名を挙げた。「ベテランならでは、中堅ならでは、若手ならではと、それぞれの持ち味でどんどん出てきてくれたら」と選手全員に期待しながら、「やっぱり若い力は必要なのかな」。主に１番に入り２年目で初めて規定打席に到達した中島大輔外野手（２４）、規定打席には届かなかったが打率２割９分９厘、４番にも座った黒川史陽内野手（２４）、ルーキーながら１２２試合に出場してベストナインにも選ばれた宗山塁内野手（２２）ら、若手に厚い期待を寄せた。

彼らにとって最高の手本がいる。村林一輝内野手（２８）だ。昨季１３９試合出場と１軍でのきっかけをつかむと、今季は１３７試合に出場して最多安打のタイトルを獲得。三塁手でゴールデン・グラブ賞とベストナインをダブル受賞とさらに飛躍を遂げた。「１軍で足がかりを掴んでさらに、と意気込んだ時にまた新しい壁にぶち当たると思う。そこを乗り越えて成長してほしい」と指揮官。今季の数字を重荷と感じることなく、さらに高みを目指せと鼓舞した。まだまだ伸びしろ十分の若手選手の活躍が、来季の躍進の原動力となる。