気象台は、午前4時47分に、暴風雪警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表 26日04:47時点

石川県の海上では、26日朝まで暴風雪に警戒してください。加賀では26日夜遅くまで、能登では27日未明まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□暴風雪警報【発表】

26日朝にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 25m/s





□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■七尾市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・東海上最大風速 25m/s■小松市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■輪島市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・北海上最大風速 25m/s□波浪警報27日未明にかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■珠洲市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・北海上最大風速 25m/s□波浪警報27日未明にかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■加賀市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■羽咋市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・西海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■かほく市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■白山市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■能美市□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■内灘町□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■志賀町□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・西海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■宝達志水町□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・西海上最大風速 25m/s□波浪警報26日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 26日明け方予想最大波高 6m■穴水町□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・東海上最大風速 25m/s■能登町□暴風雪警報【発表】26日朝にかけて警戒風向 北西・東海上最大風速 25m/s□暴風警報