【暴風雪警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表 26日04:47時点
気象台は、午前4時47分に、暴風雪警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町に発表しました。
石川県の海上では、26日朝まで暴風雪に警戒してください。加賀では26日夜遅くまで、能登では27日未明まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■七尾市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・東海上
最大風速 25m/s
■小松市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■輪島市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・北海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■珠洲市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・北海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■加賀市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■羽咋市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■かほく市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■白山市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■能美市
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■内灘町
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■志賀町
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■宝達志水町
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■穴水町
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・東海上
最大風速 25m/s
■能登町
□暴風雪警報【発表】
26日朝にかけて警戒
風向 北西
・東海上
最大風速 25m/s
□暴風警報