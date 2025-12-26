TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時47分に、暴風雪警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町に発表しました。

石川県の海上では、26日朝まで暴風雪に警戒してください。加賀では26日夜遅くまで、能登では27日未明まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■七尾市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・東海上
　最大風速　25m/s

■小松市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■輪島市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・北海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　27日未明にかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■珠洲市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・北海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　27日未明にかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■加賀市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■羽咋市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■かほく市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■白山市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■能美市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■内灘町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■志賀町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■宝達志水町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　26日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■穴水町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・東海上
　最大風速　25m/s

■能登町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・東海上
　最大風速　25m/s

□暴風警報