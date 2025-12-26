女優の倉科カナ（38）が25日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）にVTR出演。「芸能界の妹」と思っている人物を明かした。

今回は人気企画「ゴチになります!26」の最終戦が行われた。その中でレギュラーメンバーへ応援メッセージがあるとして、VTRが流れた。

小芝風花への応援メッセージVTRに登場したのが倉科。小芝について「10代の頃から知ってて、私の芸能界の妹みたいな存在なんです」と明かした。

小芝が96万3800円の最下位でクビ候補となっていることを伝えられると「なんでだろう？芝居の現場だと凄い冷静というか、周りが見えてる。でも勝負事なので。ゴチは。“負けたくない”っていう気持ちが先に出てるんじゃないかな」と分析した。

また「冷静になる方法」について問われると「えぇ…動物の動画を見る」と答えた。まさかの方法にスタジオは大笑い。続けて「それか誰かが動物のマネをしてくださって、それを見るとか」と動物のマネをする人に高橋文哉を推薦しつつ、「1位になった暁には、みんなでおめでとうパーティーをしましょうね!頑張ってね」とエールを送った。