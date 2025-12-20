「韓国はどうすればいいんだ？」アジアサッカー界激震の厳しい決定 “3.5→２”に韓国メディアは戦慄「惨事が繰り返されるのか…」
アジアサッカー界を揺るがす厳しい決定に、危機感を露わにしている。
国際サッカー連盟（FIFA）は先日、2028年ロサンゼルス五輪の出場枠を発表。男子の参加国が16から12か国に減ったため、アジアの枠も3.5から２へ削減された。
これを受けて、3.5枠だったパリ大会で、40年ぶりに五輪出場を逃したこともあり、韓国のサッカー界は騒然となっているようだ。
同国のメディア『DAILIAN』は「韓国サッカーはどうすればいいんだ？ロサンゼルス五輪出場枠、アジアはわずか２枠。惨事は繰り返されるのか」と題した記事を掲載。「男子サッカーの五輪出場への扉がさらに狭まった」と報じた。
記事は「５月に就任したイ・ミンソン新監督の下、ロサンゼル五輪に向けて準備を進める韓国代表が本大会の出場権を獲得するためには、少なくともU−23アジアカップで決勝に進出しなければならないという困難な課題に直面している」と続けている。
2026 年には、１月に五輪予選とは関係ない U-23アジアカップ、９月に名古屋のアジア競技大会が控えている。同メディアは、「韓国は２大会連続で五輪出場を逃すという悲劇を避けるため、アジアのチームに対して競争力を発揮しなければならない」と強調した。
1996年のアトランタ五輪以来、連続出場を続けている日本にとっても、厳しい戦いが待っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
