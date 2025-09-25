「可愛いんだけど！！」丸山桂里奈がばっさりヘアカット→公開した“激変ショートボブ”姿を芸能界の仲間たちも絶賛！「似合うー」
元なでしこジャパンのFWで、現在はタレントとして活躍する丸山桂里奈さんが公式SNSを更新。自慢のロングヘアをばっさりカットした“イメチェン”姿を公開した。
丸山さんは「髪の毛このくらい切りました」と書き出して、移動中の車内で撮影した写真を投稿。キャップを被ってニッコリ微笑みながら、ショートボブになったニュールックを披露した。「現役のとき一度失敗してから、髪の毛伸ばし続けてましたが正直毛先がほぼ冬眠状態でしたので、別れを告げました。さようなら〜」と続けた。
先月、自身のYouTubeチャンネルでダイエット宣言をした丸山さんだが、投稿２枚目には「朝マック」の画像が。「そしてイブの朝マックしました。最近ずっと食べてなかったので、イブくらいわね。よし、今日も頑張りましょう〜 みなさん、ハッピーメリークリスマスイブ」と書き添えた。その後は夫で元日本代表GKの本並健治氏、２歳の愛娘とのクリスマス家族ショットも公開するなど、幸せいっぱいの様子だ。
突然のイメチェン報告に、芸能界の友人たちも反応。タレントのホラン千秋さんが「可愛いんだけど！！！！！」と書き込めば、女優の矢田亜希子さんは「髪の毛可愛い！短め」と称え、同じく女優の藤田朋子さんも「かわいい！似合うー」とコメント。ほかにも「めっちゃ似合ってます」「素敵ですよ！」「毛先の外はね具合もナイスです」など好評を博している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】丸山桂里奈が公開した“金髪ショートボブ”姿をチェック！ 家族３人が揃ったクリスマスショットも
丸山さんは「髪の毛このくらい切りました」と書き出して、移動中の車内で撮影した写真を投稿。キャップを被ってニッコリ微笑みながら、ショートボブになったニュールックを披露した。「現役のとき一度失敗してから、髪の毛伸ばし続けてましたが正直毛先がほぼ冬眠状態でしたので、別れを告げました。さようなら〜」と続けた。
先月、自身のYouTubeチャンネルでダイエット宣言をした丸山さんだが、投稿２枚目には「朝マック」の画像が。「そしてイブの朝マックしました。最近ずっと食べてなかったので、イブくらいわね。よし、今日も頑張りましょう〜 みなさん、ハッピーメリークリスマスイブ」と書き添えた。その後は夫で元日本代表GKの本並健治氏、２歳の愛娘とのクリスマス家族ショットも公開するなど、幸せいっぱいの様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】丸山桂里奈が公開した“金髪ショートボブ”姿をチェック！ 家族３人が揃ったクリスマスショットも