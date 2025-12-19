お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゲストでお笑いタレントの横澤夏子が登場し「最近一番の悩み」を明かした。

「夜の仕事を週１、まぁ週２とかにしてるんですけど」と話し始めた横澤。「長女が今日お母さんと寝られるのかをすごい言ってくるようになった。それがすごいプレッシャーで嫌で。『今日お母さんと寝れる？』ってめちゃくちゃ言ってくる」と言うと、藤本は「『寝れない』っていえばいいんだよ」とバッサリ。

横澤は「でもそれをすごい言ってくるのもめちゃくちゃ罪悪感で。すごい嫌なんだけどって思って。それが多分一番の悩み」と明かした。「『今日お母さんと寝れる？』って質問がすごい…別宅に住んでる人みたいな感じがしません？」と聞くと、「あとなんかこう、迫ってくる圧だよね。あれがちょっと…もう疲れてるから、何だったら（一緒に）寝なくていいなら勝手に寝てほしいんだよね」と答えた藤本に、横澤は「そうそう」とうなずいた。

「（一緒に寝るのが）確定！みたいな感じで言われるのも嫌だし。『寝れない』ってことを『寂しい』ということを、モロに言われてる感じがして。ちょっと、もうその質問やめてくれってすごい思う」と正直な気持ちを打ち明けた。