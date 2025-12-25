ボートレース大村のG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。

前検は水面コンディション悪化のため、スタート特訓が中止となり、タイム測定のみ行われたが、三浦は乗り心地に一定の手応えを得ていた。舟足も大きく負けるエンジンではないだけに先に回れば逃げ切れる。スタートに集中して、幸先のいい船出を決めるとみた。

対抗には細川を指名。差しに照準を定めて三浦に迫りたい。出足軽快な松尾は内の動きに合わせて柔軟に展開を突き、上位進出を目指す。伸び強力な勝浦はカドを生かして一撃さく裂を狙う。

＜1＞三浦永理 試運転にも行けて乗りやすかった。人より乗れた分かもしれないけど、ターンも嫌な感じはなかった。ペラもきれいに叩いてあるなと思った。

＜2＞細川裕子 ペラはゲージがある形だったので調整はしやすいと思う。出るかどうかは分からないけど。微調整でいくと思う。

＜3＞寺田千恵 前検は分からないですね。藻も巻いていましたから。初日に乗ってみてですね。

＜4＞勝浦真帆 前検日は分からなかったです。ペラはそのまま。（前操者の）コメント的に良さそうなので、ペラを叩くかどうかは当日乗って次第かな。

＜5＞松尾夏海 ペラはまだ見ていない。悪い感じはしなかった。この水面にしては乗れたし、乗り心地は特に気にならなかった。ただ、この燃料が初めてなのでそこはどうかな。

＜6＞海野ゆかり この水面だし、足ははっきり分からなかった。ペラはそのまま。調整は初日に考えたい。