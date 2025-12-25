タレント坂上忍（58）が25日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。羽鳥慎一アナウンサー（54）の飲み会エピソードに呆れる場面があった。

今回は人気企画「ゴチになります!26」の最終戦が行われた。「今年中にやっておきたいこと」というトークテーマから、高橋文哉が「洋服は1年着なかったらあげたりとか捨てたりとか決めてます」などとマイルールを明かした。

これに岡村隆史が「飲みに行ってなくなる時もあるしな。パーカーとかな」と付け加えると、霜降り明星・せいやが「そんなことあります？」とびっくり。増田貴久は「羽鳥さんが文哉が着てたパーカー“これカッコいいな”って言って、酔っぱらって着て帰っちゃった」と説明した。

このエピソードに坂上は「相変わらずそんなタチの悪い飲み方してんの？」と呆れた。羽鳥は「変わりません」と即答し笑いを誘った。坂上は「1回だけ飲んだことあるんですけど…何でこんなつまんない飲み方するんだろって思って」と羽鳥との飲みの席を振り返った

矢部浩之も「ぐちぐちタイプ。絡み酒ですよね、一種の」と思い当たることを話すと、坂上は「暗〜く、ネチ〜っていう感じで文句言い出しますもんね」と伝えた。羽鳥は「何でなんでしょうね」と首をひねり、坂上らは大笑いした。