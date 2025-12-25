お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32歳）が、12月25日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番失敗したこと”を語った。



この日、“今年一番失敗したこと”についてトークが進む中で、松井は「（睡眠時無呼吸症候群の治療で使われる、呼吸をサポートする）CPAPが体に合わずにすぐ返品」を挙げる。



これは「僕、ご覧の通りいびきがすごいんですけど、CPAPを借りたんですよ。鼻炎持ちで、鼻から空気を送られるのあんまり合わなくて。借りてすぐお医者さんに返しに行っちゃったんですよ」とのこと。



そして「返しに行ったら、お医者さんが『あっ、じゃあもう呼吸はしなくて大丈夫なんですか？』って（笑）。呼吸は諦めてないです。大失敗でしたね」と語った。