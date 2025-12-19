武豊とのコンビでG1通算5勝

中央競馬の一年の総決算、G1・有馬記念は28日、中山競馬場の芝2500メートルを舞台に争われる。決戦4日前の24日には、2023年覇者の近影が届き、ファンの間に衝撃が広がった。

つぶらな瞳を輝かせ、ピカピカの毛ヅヤで堂々と立っていたのは、2023年の有馬記念を制すなど、武豊とのコンビでG1通算5勝を挙げた名馬・ドウデュースだった。

同馬を現役時代に所有したキーファーズの公式X「キーファーズサロン」がクリスマスイブの24日、ドウデュースの写真を投稿した。昨年の有馬記念はレース2日前に無念の出走取消となり、そのまま現役を引退。その後は種牡馬生活を送っており、現在の馬体重について「！！！ 560kg ！！！」とつづった。

最後のレースとなった24年ジャパンカップは510キロで出走。50キロもボリュームアップされた近況に、競馬ファンからは様々な声が上がった。

「立派なお身体！」

「癒しぃ きゅるきゅるお目目とイケメン顔と身体のギャップ愛おしい」

「でっかいイケメン！ そして可愛い！」

「こんなの需要ありまくりだろう！！！！ 我々ファンへのクリスマスプレゼントです」

「ムッキムキじゃねぇか」

「デカなりすぎやろ愛しい」

「なんだ！有馬出んのか！」

キーファーズサロンは他に、松島正昭オーナーとドウデュースの巨大クッションの写真も投稿し、こちらもファンの注目を集めていた。



