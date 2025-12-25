【暴風雪警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市などに発表 26日04:27時点
気象台は、午前4時27分に、暴風雪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。また波浪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市、上越市、胎内市、聖籠町、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。
新潟県では、26日昼前まで暴風雪に警戒してください。中越、上越では26日夕方まで、下越、佐渡では27日未明まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■長岡市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■柏崎市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■新発田市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■村上市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
■燕市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
風向 南西
最大風速 23m/s
■糸魚川市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■上越市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■佐渡市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
■胎内市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■聖籠町
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■弥彦村
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
ピーク時間 26日明け方
風向 南西
最大風速 23m/s
■出雲崎町
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■粟島浦村
□暴風雪警報【発表】
26日昼前にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 23m/s
・海上
最大風速 25m/s
□暴風警報
□波浪警報【発表】
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m