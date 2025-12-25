気象台は、午前4時27分に、暴風雪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。また波浪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市、上越市、胎内市、聖籠町、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市などに発表 26日04:27時点

新潟県では、26日昼前まで暴風雪に警戒してください。中越、上越では26日夕方まで、下越、佐渡では27日未明まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新潟市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■長岡市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■柏崎市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■新発田市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■村上市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

27日未明にかけて警戒

予想最大波高 6m



■燕市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

ピーク時間 26日明け方

風向 南西

最大風速 23m/s



■糸魚川市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■上越市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■佐渡市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

27日未明にかけて警戒

予想最大波高 6m



■胎内市

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■聖籠町

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■弥彦村

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

ピーク時間 26日明け方

風向 南西

最大風速 23m/s



■出雲崎町

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■粟島浦村

□暴風雪警報【発表】

26日昼前にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 23m/s

・海上

最大風速 25m/s



□暴風警報

□波浪警報【発表】

27日未明にかけて警戒

予想最大波高 6m



