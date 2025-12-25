Ｓｎｏｗ Ｍａｎが「オリコン年間ランキング２０２５」の、音楽ソフトとデジタルの総売上金額が最も高かったアーティストを発表する「アーティスト別セールス部門トータルランキング」で２０３・９億円を記録し、２年連続１位となったことが２５日、分かった。２位はＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの２００・２億円で２年連続のランクイン。３位はＳｉｘＴＯＮＥＳの７０・１億円で、３年連続トップ３入りした。集計期間は昨年１２月２３日付〜今年１２月１５日付。（オリコン調べ）

デビュー５周年を迎えた国民的グループが、またも偉業を達成した。

「アーティスト別セールス部門トータルランキング」で自己最高の期間内売上２０３・９億円を記録し、２年連続で１位を獲得。令和にデビューしたアーティストによる期間内売上２００億円超えは史上初で、作品別売上数部門では２年連続で６冠を獲得した。

中でも初のベストアルバム「ＴＨＥ ＢＥＳＴ ２０２０−２０２５」がセールスをけん引。深澤辰哉（３３）は「応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちを“より”込めて…デビューしてから５年の思いをのせて、お届けできた」と満足げで、阿部亮平（３２）も「僕たちの５年がすごく詰まってるから…思い出に浸っちゃいました」と呼応した。

岩本照（３２）は来年に向けて「みんなでいろんなことに挑戦して、その姿をともにファンの皆さんやスタッフの皆さん、みんなで喜びを分かち合うのがＳｎｏｗ Ｍａｎのスタイルだと思っているので、そこは変わらずやっていきたい。常にギラギラした状態で駆け抜けていきたいな」と約束していた。