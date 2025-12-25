Ｓｎｏｗ Ｍａｎが「オリコン年間ランキング２０２５」の、音楽ソフトとデジタルの総売上金額が最も高かったアーティストを発表する「アーティスト別セールス部門トータルランキング」で２０３・９億円を記録し、２年連続１位となったことが２５日、分かった。２位はＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの２００・２億円で２年連続のランクイン。３位はＳｉｘＴＯＮＥＳの７０・１億円で、３年連続トップ３入りした。集計期間は昨年１２月２３日付〜今年１２月１５日付。（オリコン調べ）

Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥは「アーティスト別セールス部門トータルランキング」で２位となり、同部門のデジタルランキングでは期間内売上１０９・１億円で２年連続１位を獲得。前年度に自身が記録した７３億円を超え、史上初の１００億円超えを達成した。内訳では９５・７％がストリーミングで、昨年４月に配信開始した「ライラック」が好調だった。

キーボードの藤澤涼架（３２）は夏の１０周年ライブを振り返り「５万人が集まっていただくライブを２日間行って。配信でもたくさんの方が観てくださいました」と感謝。

来年に向けてボーカル、ギターの大森元貴（２９）は「我々がいいと思える音楽をちゃんと真摯にお届けできれば」、大森ともども三十路（みそじ）を迎えるギターの若井滉斗（２９）は「かっこいい大人になるために、諸々と気を付けていければ」と抱負を述べた。