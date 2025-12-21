「リビングでかっ！」クリロナ一家がパジャマ姿で公開した“異次元のクリスマス”に反響殺到！「すべてが絵になる」「ジュニア（長男）はまた背伸びたな」
アル・ナスル（サウジアラビア）に所属するポルトガル代表FW、クリスティアーノ・ロナウドが公式SNSを更新。家族でクリスマスを過ごす様子を動画で紹介し、世界中のフォロワーの関心を誘っている。
40歳の生ける伝説は「新たに芽生える希望、包み込む愛、支えてくれる家族、そして導いてくれる光。メリークリスマス」と記して、パートナーであるジョージナ・ロドリゲスさん、４人の子どもたちとの幸せそうなムービーを公開。家族全員がクリスマス仕様のパジャマを着込み、超豪邸の超ゴージャスなリビングの中を歩く様子を伝えた。BGMにはワム！の名曲「ラストクリスマス」を選曲している。
投稿をチェックしたフォロワーからはあっという間に６万件を超えるコメントが殺到。「真のレジェンド」「リビングでかっ！」「ゴージャスな一家だ」「こっちまでハッピーになるよ」「素敵なメッセージだ」「GOATにメリークリスマス！」「ジュニア（長男）はまた背伸びたな」「すべてが絵になる」など、おびただしい数の声が届いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】Ｃ・ロナウド一家がパジャマ姿で過ごした“ゴージャスなクリスマス”をチェック！
