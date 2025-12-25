Snow Manとミセスがランキングを席巻！『第58回 オリコン年間ランキング 2025』アーティスト別セールス部門ランキング発表
『第58回 オリコン年間ランキング 2025』において、アーティスト別セールス部門「トータル/音楽ソフト/デジタル」の3ランキングが発表。「トータル/音楽ソフト」の1位を2年連続でSnow Man、「デジタル」の1位を同じく2年連続でMrs. GREEN APPLEが獲得したことが発表された。
■トータルランキング1位、2位のアーティストがどちらも期間内売上200億円を突破するのは、同ランキング史上初
12月26日午前4時発表の『第58回 オリコン年間ランキング 2025』において、音楽ソフトとデジタル（※1）の総売上金額が最も高かったアーティストを発表する「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」で
は、2025年にデビュー5周年を迎えたSnow Manが、自己最高期間内売上203.9億円を記録し、2年連続で1位を獲得した。
令和（※2）にデビューしたアーティストによる期間内売上200億円超えは史上初。期間内158.5万枚を売り上げたベストアルバム『THE BEST 2020-2025』や、同じく期間内ミリオンを突破した最新アルバム『音故知新』などの音楽ソフトが牽引した。
2位は、メジャーデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが2年連続でランクイン。期間内売上は自己最高の200.2億円で、1位のSnow Manに続く200億円超え。トータルランキング1位、2位のアーティストがどちらも期間内売上200億円を突破するのは、1968年度にスタートした同ランキング史上初めてとなった。
Mrs. GREEN APPLEは「ライラック」や「ケセラセラ」などの再生数が牽引。ストリーミングやデジタルダウンロードの売上金額をまとめた「アーティスト別セールス部門」の「デジタルランキング」で年間1位を獲得しており、デジタルだけでも期間内売上は109.1億円。加えて、期間内98.7万枚を売り上げたベストアルバム『10』や、上半期DVDランキング1位を獲得した映像作品『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』など音楽ソフトの売上も堅調で、トータル売上金額200億円突破に繋がった。
3位は、2026年にデビュー6周年を迎えるSixTONES。期間内売上は昨年を上回る70.1億円を記録しており、2023年度から3年連続のTOP3入りとなった。
（※1）音楽ソフトはシングル、アルバム、ミュージックDVD・Blu-ray Disc（以下BD）、デジタルはデジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミングの総売上金額
（※2）令和は「2019/5/13付」よりスタート。年間ランキングでは2019年12月発表の2019年度より令和。
オリコン調べ（oricon.co.jp）
■Snow Man（阿部亮平・岩本照・深澤辰哉）コメント
◇「これって当たり前のことじゃないじゃないですか」「当たり前なわけないだろ！（笑）」
岩本照：このたび、Snow Manが『オリコン年間ランキング 2025』の「アーティスト別セールス部門
トータルランキング」で2年連続となる1位を獲得させていただきました！
3人：ありがとうございます。
深澤辰哉：改めて受賞の感想はどうですか？
阿部亮平：本当に光栄なことですし、メンバーみんなで喜んだんですけど、これもひとえに応援してくださる皆様がいなかったら成立しない賞ですから、本当にありがとうございます。
深澤：2年連続ということで、本当にありがとうございます。
阿部：しかも「作品別売上数部門」でも2年連続6冠…！
深澤：そうなんですよ！ これって当たり前のことじゃないじゃないですか…。
岩本：当たり前なわけないだろ！（笑）
深澤：当たり前なことじゃないからこそ、本当に（応援してくださった）皆さんに感謝だし、より自分たちも良い作品を皆さんにお届けしたいな、という気持ちになりましたね。
岩本・阿部：ありがとうございます。
◇2025年に発表した2枚のアルバム『THE BEST 2020-2025』『音故知新』について
深澤：「（2025年1月に発売したベストアルバム）『THE BEST 2020-2025』と（11月に発売した最新アルバム）『音故知新』、それぞれの作品に込めた思いや、制作時で印象的だったエピソードを教えてください」という質問が届いていますが、どっちのアルバムから話しましょうか？
岩本：まず『THE BEST 2020-2025』について…。デビューして5年でベスト（アルバム）をリリースしましたけど、どうですか？
深澤：本当にこの「ベスト（アルバム）」というのが、応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちを“より”込めて…自分たちSnow Manのデビューしてから5年の思いをのせて、皆さんにお届けできた、というのが良かったなと思いますね。
阿部：めっちゃ詰まってたよね！ このベスト盤には、僕たちの5年がすごく詰まってるから…思い出に浸っちゃいました。
深澤：岩本さんはどうですか？
岩本：そんなに前じゃないけど、めっちゃ前に感じたり…「ぎゅっ」とした、すごく濃い5年だった。たった5年されど5年、みたいな…駆け抜けさせていただいた5年、という感じがあるというか。
阿部：駆け抜けたよね。
岩本：いろいろ時代が変化していくなかで、いろんな楽曲、ダンスや歌を使って表現させてもらっている僕たちの5年間のスタイルが詰まっているのがこの『THE BEST 2020-2025』ですね。そして、『音故知新』について！
深澤：『音故知新』は楽曲を作っていくなか、（収録曲を）選ぶなかで、「もしSnow Manが様々な時代やジャンルの音楽を歌ったら…」みたいなテーマが大枠であったんですが…それと同時に、自分の人生をちょっと振り返る時間になったなって思ったんだよね。この時代はこういう楽曲が流行ってたんだ、とか。
阿部：自分の青春時代によく聴いていた曲（のジャンル）も入ってたり、そういうテイストがあったりとか。
深澤：だからすごくいろんなことを改めて考えさせられたアルバムだったという印象が、個人的にはありますね。
阿部：アルバムの中でいろんなジャンルの楽曲に挑戦させてもらったけど、でもそのリード曲「TRUE LOVE」は、王道なJ-POPとか、僕たちの事務所ならではの曲が根幹にあったりして、僕たちのこれからをちょっと醸し出せるような、そんなアルバムになったんじゃないかなと思います。
◇2026年への抱負とメッセージ
深澤：「最後に2026年、抱負と作品を手に取られた皆様へ、ひと言メッセージをお願いします」ということですが…。
岩本：（阿部と深澤からコメントを）くださいよ。
深澤：もちろん！ じゃあ…先生（阿部）から言いましょうか。
阿部：すでに！ 来年出す制作物の…。
深澤：（ネタバレは…）やめろよ…！
阿部：いろいろ始まってますよね！
深澤：もうやめろって！（壁にしがみつく深澤）
岩本：（カメラ）こっちだよ。
深澤：いやいや、わかってるわかってる。オーバーにやってるだけだから！
阿部：2025年年末だから、いろいろ発表や情報出させてもらってるけど、それだけじゃなくて「もう2026年に向けて我々動いてますよ、お楽しみに！」というところはありますね。
深澤：今回、2年連続で（「オリコン年間ランキング 作品別売上数部門」で）6冠を獲らせていただいて。先ほども言ったんですが、自分たちは、皆さんに向けて少しでも笑顔を届けるためにステージに立ったりとか、いろんな楽曲を聴いていただいたりとか、本当に皆さんあっての僕たちだと思うので、2026年も、やっぱりもっと会える時間を増やしたいなと思いますね。これ、毎年言っていますけど…。
岩本：いやいやだって（深澤さん）忙しいじゃないですか（笑）。
深澤：まあ、ちょっとねえ！ …いやいや。そこを皆さんとの時間に充てたいわけですよ！
岩本：お願いしますよ！
深澤：もちろん任せてくださいよ！ 会おうね！
岩本：抱負は、今までもデビューしたときも変わらず、今に集中して、みんなでいろんなことに挑戦して、その姿を共に、ファンの皆さんやスタッフの皆さん、みんなで喜びを分かち合うのがSnow Manのスタイルだと思っているので、そこは変わらずやっていきたい。それと、まだSnow Manを知らない方がたくさんいらっしゃると思う。そういう方たちに知っていただける機会やタイミングって、たぶんそれぞれだと思うので、知ってもらったときに「え、Snow Manマジやばくね？」と思ってもらえるような、常にギラギラした状態で駆け抜けていきたいなと思っていますので、今後ともSnow Manの応援のほど、よろしくお願いします。そして改めて僕たちに賞をありがとうございます…！
3人：ありがとうございます！ 以上、Snow Manでした！
■Mrs. GREEN APPLE コメント
◇「本当に感謝感謝の1年でございました」
全員：こんにちは、Mrs. GREEN APPLEです！
大森元貴：このたび『オリコン年間ランキング 2025』において、Mrs. GREEN APPLEが「アーティスト別セールス部門 デジタルランキング」で1位を獲得いたしました。たくさんの方に聴いていただいているということで本当にうれしいです。
全員：ありがとうございます。
大森：＜Mrs. GREEN APPLEが『オリコン年間ランキング』の「アーティスト別セールス部門 デジタルランキング」で2年連続の1位を獲得されました。受賞の感想をお聞かせください＞とのことです。どうでしょうか、若井さん。
若井滉斗：本当にありがたいですし、光栄です。たくさんの方たちが、僕たちの楽曲を楽しんでいただけているということで本当にうれしいです！ ありがとうございます。
大森：本当に信じられないですね。そして＜2025年7月にデビュー10周年を迎えられ、その後も6ヵ月連続リリースやライブツアーの開催、音楽フェスへの出演など精力的に活動された1年かと思います。2025年を振り返って印象的な出来事があれば教えてください＞とのことです。（藤澤）涼ちゃん、どうでしょうか。
藤澤涼架：今年1年を振り返るとどうですか、ということですよね。デビュー10周年でしたからね。楽曲もたくさんお届けさせていただきましたし。
大森：6ヵ月連続（リリース）！
藤澤：デビュー10周年を記念して、夏にライブもやりましたね。
大森：『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催させていただきました。
藤澤：5万人の皆さんに集まっていただくというライブを2日間行って、配信でもたくさんの方が観てくださいました。ここまで活動してきて、Mrs. GREEN APPLEが“たくさんの方々に、こんなに楽しんでいただけているんだな”と感じた、本当に感謝感謝の1年でございました。
大森・若井：ありがとうございます。
◇“フェーズ3”では全員が30代に
大森：そして＜Mrs. GREEN APPLEとして“フェーズ3”となる2026年はどんなことに挑戦したいですか。目標などがあれば教えてください＞とのことです。そうですね。我々、Mrs. GREEN APPLEは年内で“フェーズ2”を閉じまして、2026年1月1日から“フェーズ3”を開幕することをすでに発表しております。若井さん…目標ありますでしょうか。
若井：目標ですか。
大森：“フェーズ3”と2026年に向けて！
若井：やっぱり、“フェーズ3”は、2026年は全員が30代になる訳ですね。
大森：そうですね、僕と若井が30歳になるんだ。
若井：なので、かっこいい大人になるために健康と食事と睡眠と生活習慣とか、そこら辺を諸々と気を付けていければなと思っています。
大森：できるものなら、常にやりたいんですけれども（笑）。＜最後にMrs. GREEN APPLEを応援してくださっている皆さまへメッセージをお願いします＞とのことです。本当にいつも応援ありがとうございます。
藤澤・若井：ありがとうございます。
大森 ：数ではなく本当に一人ひとりに届いているという事実が本当に大変うれしく、やりがいに、励みに日々なっております。変わらず、我々がいいと思える音楽をちゃんと真摯にお届けできればなと思っていますので、また聴いていただけると幸いです。いつも本当にありがとうございます。
藤澤・若井：ありがとうございます。
全員：以上、Mrs. GREEN APPLEでした。
