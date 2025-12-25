Snow Manとミセスがランキングを席巻！『第58回 オリコン年間ランキング 2025』アーティスト別セールス部門ランキング発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『第58回 オリコン年間ランキング 2025』において、アーティスト別セールス部門「トータル/音楽ソフト/デジタル」の3ランキングが発表。「トータル/音楽ソフト」の1位を2年連続でSnow Man、「デジタル」の1位を同じく2年連続でMrs. GREEN APPLEが獲得したことが発表された。

12月26日午前4時発表の『第58回 オリコン年間ランキング 2025』において、音楽ソフトとデジタル（※1）の総売上金額が最も高かったアーティストを発表する「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」で

は、2025年にデビュー5周年を迎えたSnow Manが、自己最高期間内売上203.9億円を記録し、2年連続で1位を獲得した。

令和（※2）にデビューしたアーティストによる期間内売上200億円超えは史上初。期間内158.5万枚を売り上げたベストアルバム『THE BEST 2020-2025』や、同じく期間内ミリオンを突破した最新アルバム『音故知新』などの音楽ソフトが牽引した。

2位は、メジャーデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが2年連続でランクイン。期間内売上は自己最高の200.2億円で、1位のSnow Manに続く200億円超え。トータルランキング1位、2位のアーティストがどちらも期間内売上200億円を突破するのは、1968年度にスタートした同ランキング史上初めてとなった。

Mrs. GREEN APPLEは「ライラック」や「ケセラセラ」などの再生数が牽引。ストリーミングやデジタルダウンロードの売上金額をまとめた「アーティスト別セールス部門」の「デジタルランキング」で年間1位を獲得しており、デジタルだけでも期間内売上は109.1億円。加えて、期間内98.7万枚を売り上げたベストアルバム『10』や、上半期DVDランキング1位を獲得した映像作品『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』など音楽ソフトの売上も堅調で、トータル売上金額200億円突破に繋がった。

3位は、2026年にデビュー6周年を迎えるSixTONES。期間内売上は昨年を上回る70.1億円を記録しており、2023年度から3年連続のTOP3入りとなった。

（※1）音楽ソフトはシングル、アルバム、ミュージックDVD・Blu-ray Disc（以下BD）、デジタルはデジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミングの総売上金額

（※2）令和は「2019/5/13付」よりスタート。年間ランキングでは2019年12月発表の2019年度より令和。

オリコン調べ

◇「これって当たり前のことじゃないじゃないですか」「当たり前なわけないだろ！（笑）」

岩本照：このたび、Snow Manが『オリコン年間ランキング 2025』の「アーティスト別セールス部門

トータルランキング」で2年連続となる1位を獲得させていただきました！

3人：ありがとうございます。

深澤辰哉：改めて受賞の感想はどうですか？

阿部亮平：本当に光栄なことですし、メンバーみんなで喜んだんですけど、これもひとえに応援してくださる皆様がいなかったら成立しない賞ですから、本当にありがとうございます。

深澤：2年連続ということで、本当にありがとうございます。

阿部：しかも「作品別売上数部門」でも2年連続6冠…！

深澤：そうなんですよ！ これって当たり前のことじゃないじゃないですか…。

岩本：当たり前なわけないだろ！（笑）

深澤：当たり前なことじゃないからこそ、本当に（応援してくださった）皆さんに感謝だし、より自分たちも良い作品を皆さんにお届けしたいな、という気持ちになりましたね。

岩本・阿部：ありがとうございます。

◇2025年に発表した2枚のアルバム『THE BEST 2020-2025』『音故知新』について

深澤：「（2025年1月に発売したベストアルバム）『THE BEST 2020-2025』と（11月に発売した最新アルバム）『音故知新』、それぞれの作品に込めた思いや、制作時で印象的だったエピソードを教えてください」という質問が届いていますが、どっちのアルバムから話しましょうか？

岩本：まず『THE BEST 2020-2025』について…。デビューして5年でベスト（アルバム）をリリースしましたけど、どうですか？

深澤：本当にこの「ベスト（アルバム）」というのが、応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちを“より”込めて…自分たちSnow Manのデビューしてから5年の思いをのせて、皆さんにお届けできた、というのが良かったなと思いますね。

阿部：めっちゃ詰まってたよね！ このベスト盤には、僕たちの5年がすごく詰まってるから…思い出に浸っちゃいました。

深澤：岩本さんはどうですか？

岩本：そんなに前じゃないけど、めっちゃ前に感じたり…「ぎゅっ」とした、すごく濃い5年だった。たった5年されど5年、みたいな…駆け抜けさせていただいた5年、という感じがあるというか。

阿部：駆け抜けたよね。

岩本：いろいろ時代が変化していくなかで、いろんな楽曲、ダンスや歌を使って表現させてもらっている僕たちの5年間のスタイルが詰まっているのがこの『THE BEST 2020-2025』ですね。そして、『音故知新』について！

深澤：『音故知新』は楽曲を作っていくなか、（収録曲を）選ぶなかで、「もしSnow Manが様々な時代やジャンルの音楽を歌ったら…」みたいなテーマが大枠であったんですが…それと同時に、自分の人生をちょっと振り返る時間になったなって思ったんだよね。この時代はこういう楽曲が流行ってたんだ、とか。

阿部：自分の青春時代によく聴いていた曲（のジャンル）も入ってたり、そういうテイストがあったりとか。

深澤：だからすごくいろんなことを改めて考えさせられたアルバムだったという印象が、個人的にはありますね。

阿部：アルバムの中でいろんなジャンルの楽曲に挑戦させてもらったけど、でもそのリード曲「TRUE LOVE」は、王道なJ-POPとか、僕たちの事務所ならではの曲が根幹にあったりして、僕たちのこれからをちょっと醸し出せるような、そんなアルバムになったんじゃないかなと思います。

◇2026年への抱負とメッセージ

深澤：「最後に2026年、抱負と作品を手に取られた皆様へ、ひと言メッセージをお願いします」ということですが…。

岩本：（阿部と深澤からコメントを）くださいよ。

深澤：もちろん！ じゃあ…先生（阿部）から言いましょうか。

阿部：すでに！ 来年出す制作物の…。

深澤：（ネタバレは…）やめろよ…！

阿部：いろいろ始まってますよね！

深澤：もうやめろって！（壁にしがみつく深澤）

岩本：（カメラ）こっちだよ。

深澤：いやいや、わかってるわかってる。オーバーにやってるだけだから！

阿部：2025年年末だから、いろいろ発表や情報出させてもらってるけど、それだけじゃなくて「もう2026年に向けて我々動いてますよ、お楽しみに！」というところはありますね。

深澤：今回、2年連続で（「オリコン年間ランキング 作品別売上数部門」で）6冠を獲らせていただいて。先ほども言ったんですが、自分たちは、皆さんに向けて少しでも笑顔を届けるためにステージに立ったりとか、いろんな楽曲を聴いていただいたりとか、本当に皆さんあっての僕たちだと思うので、2026年も、やっぱりもっと会える時間を増やしたいなと思いますね。これ、毎年言っていますけど…。

岩本：いやいやだって（深澤さん）忙しいじゃないですか（笑）。

深澤：まあ、ちょっとねえ！ …いやいや。そこを皆さんとの時間に充てたいわけですよ！

岩本：お願いしますよ！

深澤：もちろん任せてくださいよ！ 会おうね！

岩本：抱負は、今までもデビューしたときも変わらず、今に集中して、みんなでいろんなことに挑戦して、その姿を共に、ファンの皆さんやスタッフの皆さん、みんなで喜びを分かち合うのがSnow Manのスタイルだと思っているので、そこは変わらずやっていきたい。それと、まだSnow Manを知らない方がたくさんいらっしゃると思う。そういう方たちに知っていただける機会やタイミングって、たぶんそれぞれだと思うので、知ってもらったときに「え、Snow Manマジやばくね？」と思ってもらえるような、常にギラギラした状態で駆け抜けていきたいなと思っていますので、今後ともSnow Manの応援のほど、よろしくお願いします。そして改めて僕たちに賞をありがとうございます…！

3人：ありがとうございます！ 以上、Snow Manでした！

