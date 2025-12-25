King & Princeが軽やかにダンス！『LINE：ディズニー ツムツム』新TVCM＆メイキング映像公開
King & Princeが出演する『LINE：ディズニー ツムツム』の新TVCM『LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY』篇（15秒）が、12月26日より全国で放映開始となる。
■永瀬廉と高橋海人が華やかなパーティ会場で大はしゃぎ
『LINE：ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲーム。
新TVCM篇では、永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）がゴールドとブラックを基調とした華やかなパーティ会場で、大きなツムのかわいいモニュメントと写真を撮ったり、12周年記念ツム「おしゃれハットミッキー」のスキルに登場するチップ＆デールとお揃いのハットを被ってダンスをしたりと、パーティを存分に楽しむ。
『LINE：ディズニー ツムツム』公式YouTubeチャンネルでは、撮影の様子を収録したメイキング＆インタビューが期間限定で公開。さらに、ゲーム内の「LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARYキャンペーン」でも、マイミッション達成でKing & Princeの特別なメッセージが観られる他、King & Princeのオリジナル壁紙や12周年オリジナルのツムツムアクリルキーホルダーがもらえるチャンスも。詳細はキャンペーン特設サイトをチェックしよう。
■新TVCM『LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY』篇ストーリー
ゴールドとブラックのバルーンやスターで煌びやかに装飾されたパーティ会場で、King & Princeの2人が「LINE：ディズニー ツムツム」と声を揃えてクラッカーを鳴らし、12周年の始まりを告げる。大きなツムのかわいいモニュメントと写真を撮ったり、12th Anniversaryのネオンサインを紹介したりと、パーティを満喫するふたり。「チケット100枚！」「プレゼント!?」とうれしいプレゼントに驚きながらも大喜びのふたりは、12周年記念ツム「おしゃれハットミッキー」のスキルに登場するチップ＆デールとお揃いのハットを被ってキュートなダンスを披露。最後は「ティアラミニーツムもらえる！」と素敵な笑顔で締めくくる。
メイン写真：「LINE: Disney Tsum Tsum 12 周年 ANNIVERSARY キャンペーン」キービジュアル
■撮影エピソード
新TVCM『LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY』篇の撮影は、普段は結婚式場としても使用される大きなホールにて実施。パーティをイメージした撮影場所の入り口に飾られたたくさんのチケットや、ゴールドとブラックのバルーンで彩られた華やかな空間に「お～すごい！」「うわ～！」と驚きながら登場した永瀬と高橋。「12周年～！」とふたりが声を揃えるシーンの撮影では、永瀬の指差しポーズを見た高橋が、「俺はこれやっていい？」と手をひらひらするポーズを提案する場面も。ダンスシーンでは、手の位置や顔の向き、ハットの持ち方や動きのタイミングまで、お互いに細かく確認しながら撮影に臨んでいた。
終盤のふたりで笑い合うシーンの撮影では、互いにツッコミ合う動きを交えながら様々な表情を見せていたふたり。カットの声がかかると、「うまいな～」と笑い合う様子を自画自賛する永瀬に、「お家芸です」と高橋。華やかなパーティ会場がいちだんと輝く最高の笑顔を披露したKing & Princeだった。
■King & Prince インタビュー
Q. 『LINE：ディズニー ツムツム』のCMに出演が決まったときの感想は？
永瀬：うれしかったです。僕もそうですし、周りの友達も含めて誰もがやったことあるゲームで、すごく面白くて、どんどんキャラクターがいっぱい増えていって…。（キャラクターの）種類が豊富なところが魅力的だと思います。
高橋：普段からヘビーユーザーで、僕とツムツムの歴史も12年ですからね。ずーっと長い間やっていて、相当レベルの高いツムもいるくらいなので、今回（CMに）出られてすごくうれしいなと思いました。
永瀬：一緒に12周年を盛り上げていきたいです！
Q. 『LINE：ディズニー ツムツム』にはたくさんのキャラクターが登場しますが、好きなツムはありますか？
永瀬 ： 初期に出てくるミッキーマウスにはやっぱり愛着があるよね。上達するためにそこを通らないといけないから。そこを通ってからのマレドラ。マレフィセントドラゴン！
高橋：マレドラ持ってる人はみんなからうらやましがられるんだよね。
永瀬 ： 派手に消せるのが楽しくて好きですね。
高橋：僕はシンデレラのスキルマックスを持ってるんですよ。いまだにシンデレラは相当強いツムだと思います。推しはアリエルとか、ブライドアリエルとか、アリエルシリーズも結構好きです。できれば、推しのツムを使って高得点を叩き出したいので、修行中です。
Q. 新CM撮影を終えた感想は？
永瀬：パーティー感が強い！ ワクワク感を大事にしながら撮影させていただいたので、そこが伝わればうれしいですね。
高橋：そうだね。今回新しく（スキルとして）登場するツムともお揃いの衣装で、ハットを被って踊って。チップ＆デールが揺れてる仕草と自分たちのダンスがリンクしているところも、かわいく映っていればいいなと思います。
Q.どんなことでも叶えられる「チケット」をもらえるとしたら、どんなチケットがほしいですか？
高橋：僕は「海の中で呼吸できるチケット」。現実だとなかなかないけど、ディズニーの魔法なら叶えてくれるんじゃないかなって。ダイビングが好きで、でも、30分くらいで（海中から）上らないといけないんですよ。一生泳いでいたい。もっと魚とかと触れ合いたいので、どうか本当にお願いします。
永瀬：なんでもいいんですか？ じゃあ「一回のブリーチでちゃんと髪の毛の色がきれいに抜けるチケット」。
高橋：それ助かるね、だいぶ（笑）。時間かかるしね。
永瀬：（永瀬の髪は）人の数倍（色が）抜けづらいらしいんだけど、それが一回でいけたらどんなに時間を効率化できるか…。
高橋：仕事柄、結構髪の毛の色を変えたりもするし、そのチケットがあるとだいぶ楽だね。
Q. 2025年を振り返り、CMのようなワクワクするような出来事はありましたか？
高橋：今年は海外に行かせていただくことが多くて、お仕事もプライベートも含めて5回かな。海外に行くときの飛行機が毎回ワクワクして寝られなくて…。僕は10時間くらいフライトがあっても、ほとんどの時間を起きて過ごします。
永瀬：えっ!? 寝られないの？
高橋：寝られないんだよね。着いたあとのことを想像したりとか、食事をしたりとか、映画を観たり、自分の好きなことが詰まってる空間だから寝られないんです。
永瀬：ワクワクすること…。ちょっと違うんだけど、大阪の地元の友達が東京で教師を始めたの。その友達と、友達のお母さんと焼肉屋に行こうっていうことになって。仲の良い友達と、飲んだりご飯を食べに行ったりするのはワクワクしますね。
Q. 来たる2026年はどんな年になりそうですか？
高橋：まだ控えてることがたくさんあるんですよね。みんなにワクワクしてもらえるようなことが目白押しになる年です。
永瀬：2025年が始まるときに、今年やばいよって言ってたんですけど、2026年もちゃんとやばいよね。
高橋：（2025年は）有言実行できた年でもあったので、その期待を2026年も持っていただけるんじゃないかな。
永瀬：ファンの方とたくさん会いたいよね、2026年も。
■関連リンク
LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARYキャンペーン特設サイト
https://lin.ee/720Kzvw/gmelblog/12th/
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/