King & Princeが軽やかにダンス！『LINE：ディズニー ツムツム』新TVCM＆メイキング映像公開

King & Princeが出演する『LINE：ディズニー ツムツム』の新TVCM『LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY』篇（15秒）が、12月26日より全国で放映開始となる。

■永瀬廉と高橋海人が華やかなパーティ会場で大はしゃぎ

『LINE：ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲーム。

新TVCM篇では、永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）がゴールドとブラックを基調とした華やかなパーティ会場で、大きなツムのかわいいモニュメントと写真を撮ったり、12周年記念ツム「おしゃれハットミッキー」のスキルに登場するチップ＆デールとお揃いのハットを被ってダンスをしたりと、パーティを存分に楽しむ。

『LINE：ディズニー ツムツム』公式YouTubeチャンネルでは、撮影の様子を収録したメイキング＆インタビューが期間限定で公開。さらに、ゲーム内の「LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARYキャンペーン」でも、マイミッション達成でKing & Princeの特別なメッセージが観られる他、King & Princeのオリジナル壁紙や12周年オリジナルのツムツムアクリルキーホルダーがもらえるチャンスも。詳細はキャンペーン特設サイトをチェックしよう。

■新TVCM『LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY』篇ストーリー

ゴールドとブラックのバルーンやスターで煌びやかに装飾されたパーティ会場で、King & Princeの2人が「LINE：ディズニー ツムツム」と声を揃えてクラッカーを鳴らし、12周年の始まりを告げる。大きなツムのかわいいモニュメントと写真を撮ったり、12th Anniversaryのネオンサインを紹介したりと、パーティを満喫するふたり。「チケット100枚！」「プレゼント!?」とうれしいプレゼントに驚きながらも大喜びのふたりは、12周年記念ツム「おしゃれハットミッキー」のスキルに登場するチップ＆デールとお揃いのハットを被ってキュートなダンスを披露。最後は「ティアラミニーツムもらえる！」と素敵な笑顔で締めくくる。

メイン写真：「LINE: Disney Tsum Tsum 12 周年 ANNIVERSARY キャンペーン」キービジュアル

■撮影エピソード

新TVCM『LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY』篇の撮影は、普段は結婚式場としても使用される大きなホールにて実施。パーティをイメージした撮影場所の入り口に飾られたたくさんのチケットや、ゴールドとブラックのバルーンで彩られた華やかな空間に「お～すごい！」「うわ～！」と驚きながら登場した永瀬と高橋。「12周年～！」とふたりが声を揃えるシーンの撮影では、永瀬の指差しポーズを見た高橋が、「俺はこれやっていい？」と手をひらひらするポーズを提案する場面も。ダンスシーンでは、手の位置や顔の向き、ハットの持ち方や動きのタイミングまで、お互いに細かく確認しながら撮影に臨んでいた。

終盤のふたりで笑い合うシーンの撮影では、互いにツッコミ合う動きを交えながら様々な表情を見せていたふたり。カットの声がかかると、「うまいな～」と笑い合う様子を自画自賛する永瀬に、「お家芸です」と高橋。華やかなパーティ会場がいちだんと輝く最高の笑顔を披露したKing & Princeだった。

■King & Prince インタビュー