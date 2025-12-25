King ＆ Prince『LINE：ディズニー ツムツム』新CMに出演 12周年パーティーを満喫
King ＆ Princeが、26日から放送されるLINEヤフーが運営するカジュアルパズルゲーム『LINE：ディズニー ツムツム』の新テレビCM「LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY」篇に出演する。
【動画】King ＆ Prince、華やかにお祝いする新ＣＭ
ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲーム。「ツム（ぬいぐるみ）」を3つ以上なぞって消していく手軽さや爽快感に加え、ディズニーキャラクターの愛らしいビジュアルが幅広いユーザー層から支持され、2014年に日本で先行公開以降、アメリカ・イギリスなどの欧米市場およびタイ・台湾などの東アジア市場を中心とする154の国と地域にて公開している。
新CMでは、永瀬廉と高橋海人（高＝はしごだか）がゴールドとブラックを基調とした華やかなパーティー会場で、声をそろえてクラッカーを鳴らし、12周年の始まりを告げる。大きなツムのかわいいモニュメントと写真を撮ったり、12周年記念ツム「おしゃれハットミッキー」のスキルに登場するチップ＆デールとおそろいのハットをかぶってダンスをしたりと、パーティーを存分に満喫。
また、『LINE：ディズニー ツムツム』公式YouTubeチャンネルでは、撮影の様子を収録したメイキング＆インタビューを期間限定で公開する。
さらに、ゲーム内の「LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARYキャンペーン」でもマイミッション達成でKing ＆ Princeの特別なメッセージが見られるほか、King ＆ Princeのオリジナル壁紙や12周年オリジナルのツムツムアクリルキーホルダーがもらえるチャンスが用意される。
