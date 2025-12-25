オリックス・山下が、04年アテネ五輪男子ハンマー投げ金メダリストで、前スポーツ庁長官の室伏広治氏（51）と合同自主トレを行ったことを明かした。かねて室伏氏に師事する前オリックスの吉田（レッドソックス）を通じて志願。同氏が副学長を務める東京科学大で12月中旬に3日間、吉田と3人でトレーニングに励んだ。

「刺激にしかならないですね。自分の肉体面やパワーは、世界で戦っている人と比べてまだまだだなと。その分、伸びしろがたくさんある」

プロ入り後初めて育成やリハビリの段階から外れたオフを過ごす剛腕。「世界の室伏」のトレーニング法や知識、思考に触れ、圧倒された。メニューはシンプル。しかし、「ストレッチやエクササイズでもただ伸ばすのではなく骨を意識して動かすことによって、可動域を広げる。全身を使う意識から違った」と、明確な意図が伝わる取り組みの重要性を実感した。自身初のシーズン完走を見据える6年目の来季に向け、足元を見つめるきっかけにもなった。

「出力に耐え切れていない体が弱点。体幹が弱いですし、フォームのメカニクスも今の体に沿った投げ方ができていない」

この日で年内での大阪・舞洲での自主トレを打ち上げ、地元の福岡県へ帰省。「（室伏氏との合同トレ志願を）伝える勇気をくれた正尚さんにも感謝したいですし、快く引き受けてくれた室伏さんにも、やってきたことが意味あったということを、結果として伝えられたら。チームが優勝して心から喜ぶためにも、一年間投げ続けること」と決意を新たにした。 （阪井 日向）